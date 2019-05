Intel heeft op Computex zijn nieuwste generatie Intel Core chips voorgesteld. Ook voor gamers en de zakelijke markt stelt het nieuwe productlijnen voor.

De tiende generatie krijgt de codenaam Ice Lake mee en is gebaseerd op een 10-nanometer-productieproces. Intel beloofd dat die generatie 2,5 keer betere AI-prestaties, 2 keer betere grafische prestaties en 3 keer betere draadloze snelheden haalt.

Voor de grafische prestaties leunt intel op haar Iris Plus graphics. Daarmee is het mogelijk om video in 4K te kijken en 'duizenden populaire gametitels' in 1080p (full HD) te spelen. Voor wifi heeft Ice Lake ondersteuning voor Wi-Fi 6, dat tot 1 Gbps kan gaan. Ook ondersteunt de nieuwe generatie Thunderbolt 3.

De wafer waaruit de nieuwe chips worden gemaakt. © Intel

Voor AI-gerelateerde prestaties is Intel enthousiast over haar Intel DL Boost (waarbij DL staat voor deep learning). De nieuwe grafische architectuur kan volgens intel tot één teraflop aan vector rekenkracht leveren. Ook is Intel's Gaussian Network Accelerator ingebouwd in de SoC (system-on-a-chip, het platform waar niet enkel de processor maar ook bepaalde componenten worden geïntegreerd).

De chips van de tiende generatie komen in de reeksen van i3 tot i7 in versies tot 4 cores en 8 threads.

Gelijk met de aankondiging belooft Intel ook wat vernieuwing in de vorige (negende) generatiechips. Zo komt er voor gamers vanaf deze zomer een speciale i9-9900KS chip, een 5 GHz desktop processor.

Op de zakelijke markt brengt Intel dan weer de 9e generatie Intel Core vPro processorreeks uit. Die is vrijwel identiek aan de gewone negende generatie, maar bevat extra mogelijkheden voor zakelijke gebruikers, onder meer rond beveiliging en beheer op afstand. Voor het eerst is daar ook een i9 vPro chip bij die tot 5GHz gaat (4,8 GHz op laptops). Vast een mobiele workstations krijgen dan weer de keuze uit veertien nieuwe Xeon E processors. Ook zij leunen op het vPro-platform.