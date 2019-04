Intel stopt met het ontwikkelen van 5G-modem-chips voor smartphones. Dat is het rechtstreekse gevolg van de deal die Apple met concurrent Qualcomm heeft gesloten voor gelijkaardige chips.

"In de smartphone-modem-business merken we dat er geen duidelijk pad naar winstgevendheid en positieve inkomsten is," zegt Intel-CEO Bob Swan in een verklaring.

De keuze van Intel komt er meteen nadat chipmaker Qualcomm en Apple hun ruzie bijlegden over dergelijke modem-chips. Daardoor zal Apple opnieuw chips van Qualcomm afnemen. Intel blijft wel kijken naar 4G- en 5G-modems voor pc's, IoT en andere toestellen.

Een heel grote verrassing is het nieuws niet als je weet dat de chips van Intel nog niet klaar waren en Apple de voornaamste klant zou zijn. Nu die klant opnieuw in zee gaat met een concurrent, lijkt het er op dat Intel geen brood meer ziet in het segment.