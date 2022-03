Intel wil dochterbedrijf Mobileye, dat zich specialiseert in software zelfrijdende wagens, naar de beurs brengen.

Chipgigant Intel zegt dat het met Mobileye publiek wil gaan. Het bedrijf meldt dat het de nodige paperassen voor een IPO onder gesloten omslag heeft ingediend bij de Amerikaanse beursregulator SEC. Met de beursgang van Mobileye zou Intel tot 50 miljard dollar kunnen ophalen, schat Bloomberg.

Mobileye maakt camerasystemen en de bijhorende software voor de begeleiding van zelfrijdende wagens. Het Israëlische bedrijf is bij het grote publiek vooral bekend als de maker van Tesla's AutoPilot software.

Intel kocht Mobileye in 2017 voor zo'n vijftien miljard dollar, na er enkele jaren mee te hebben samengewerkt. Bij de overname kreeg het een hele reeks technologieën en patenten in handen rond autonoom rijden, waaronder intelligente 'cruise control' en camerasystemen.

De chipmaker wilde het bedrijf initieel integreren met zijn eigen departement voor zelfrijdende wagens, maar het lijkt er dus op dat het nu min of meer onafhankelijk blijft. Als bedrijf levert Mobileye zijn technologie momenteel aan een hele reeks autofabrikanten, waaronder dus Tesla, maar ook Volkswagen en Ford. De chipgigant gaf in december al aan dat het plannen had om Mobileye naar de beurs te brengen. Hoeveel aandelen er worden uitgegeven, en hoeveel die zouden kosten, is niet bekend.

