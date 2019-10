Intel heeft de wind mee. De chipmaker verdient de laatste maanden veel geld aan technologie voor datacenters, meer dan deskundigen hadden verwacht.

Het datacenter-onderdeel van Intel heet DCG. Dat verdiende in juli, augustus en september 6,4 miljard dollar. Dat is een paar procent meer dan in dezelfde maanden vorig jaar, terwijl analisten juist een daling van de inkomsten hadden verwacht. De afdeling van Intel die werkt aan slimme verbonden apparaten (Internet of Things) haalde 1 miljard dollar aan omzet binnen.

In totaal verdiende Intel in juli, augustus en september ruim 19 miljard dollar, omgerekend ruim 17 miljard euro.