Kimbal Musk heeft de drones overgenomen waarmee Intel indrukwekkende lichtshows maakte. Voor Intel een signaal dat het vooral wil focussen op haar kerntaken.

Musk koopt de Intel Drone Light Shows zoals de dienst formeel heet en doet dat via zijn pas opgericht bedrijf Nova Sky Stories. Hoeveel Kimbal Musk betaalt is niet geweten. Het gaat in totaal om zo'n negenduizend drones.

De drones hebben als voornaamste bijzonderheid dat ze in formatie kunnen vliegen en bewegen en zo figuren kunnen vormen in de lucht. Onder meer bij de afgelopen Olympische Spelen en tijdens de Amerikaanse Superbowl kwamen ze in actie. Intel begon met de droneshows nadat het in 2016 Ascending Technologies overnam. Diens medeoprichter en CEO Daniel Gurdan verhuist ook mee naar Nova Sky Stories.

Tegenover The Register bevestigt Intel dat het 'bepaalde delen' van haar dronebusiness heeft verkocht, maar ook dat Intel nu geen droneactiviteiten meer heeft. Dat wil zeggen dat ook andere droneafdelingen intussen zijn opgedoekt of verkocht.

Focus op kernactiviteit

De verkoop past voor Intel in een breder plaatje. Onder een van haar vorige CEO's, Brian Krzanich, begon het bedrijf een aantal nevenactiviteiten onder meer rond AR en VR, wearables, smart glasses, drones enz... Maar Intel kreeg intussen ook heel wat tegenslag op de chipmarkt. Lang voor het huidige chiptekort slaagde het bedrijf er niet in om het productieproces te verkleinen (wat voor zuinigere en snellere chips zorgt).

Sinds het aantreden van Pat Gelsinger als nieuwe topman begin 2021 ligt de focus weer volop op chips. Intel plant zowel in de VS, Europa als elders nieuwe chipfabrieken, gaat voor het eerst ook produceren voor andere chipverkopers en wil vooral op dat product focussen, wat maakt dat nevenactiviteiten zoals de droneshows worden afgestoten.

