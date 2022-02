Chipbakker Intel verwacht dit jaar een groei in te zetten die tegen 2025 tot tien procent zou moeten oplopen. Dat liet het bedrijf vrijdag weten op een beleggersdag.

Intel mikt dit jaar op een omzet van 76 miljard dollar, een stijging met iets minder dan twee procent. Tegen 2025 zouden de inkomsten oplopen met tien procent en tegen 2026 met twaalf procent, na het aflopen van een 'investeringsfase'. Analisten gingen tot nu toe uit van een groei van één procent in 2022, drie procent tegen 2023 en acht procent in 2024.

Fors toegenomen vraag

Het Amerikaanse bedrijf kon in tegenstelling tot zijn concurrenten tot nu toe nog maar weinig profiteren van de fors toegenomen vraag naar computerchips. Die explodeerde enerzijds als gevolg van het tijdens de coronapandemie meer ingeburgerde thuiswerken en anderzijds door de aanwezigheid van de geïntegreerde schakelingen in steeds meer producten.

CEO Pat Gelsinger nam pas vorig jaar het roer over van Intel, met als doel om het marktaandeel van het bedrijf te herstellen. 'Ik heb vertrouwen in ons plan om te versnellen', benadrukte hij vrijdag. Intel wil tientallen miljarden dollars investeren in nieuwe fabrieken, de huidige productie herzien en ook nieuwe markten zoals die van de grafische kaarten aanboren. CFO Dave Zinsner beloofde bovendien meer financiële discipline.

Intel mikt dit jaar op een omzet van 76 miljard dollar, een stijging met iets minder dan twee procent. Tegen 2025 zouden de inkomsten oplopen met tien procent en tegen 2026 met twaalf procent, na het aflopen van een 'investeringsfase'. Analisten gingen tot nu toe uit van een groei van één procent in 2022, drie procent tegen 2023 en acht procent in 2024.Het Amerikaanse bedrijf kon in tegenstelling tot zijn concurrenten tot nu toe nog maar weinig profiteren van de fors toegenomen vraag naar computerchips. Die explodeerde enerzijds als gevolg van het tijdens de coronapandemie meer ingeburgerde thuiswerken en anderzijds door de aanwezigheid van de geïntegreerde schakelingen in steeds meer producten.CEO Pat Gelsinger nam pas vorig jaar het roer over van Intel, met als doel om het marktaandeel van het bedrijf te herstellen. 'Ik heb vertrouwen in ons plan om te versnellen', benadrukte hij vrijdag. Intel wil tientallen miljarden dollars investeren in nieuwe fabrieken, de huidige productie herzien en ook nieuwe markten zoals die van de grafische kaarten aanboren. CFO Dave Zinsner beloofde bovendien meer financiële discipline.