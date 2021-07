Chipfabrikant Intel stelt voor zijn investeringen ter waarde van 20 miljard dollar in een halfgeleiderfabriek te spreiden over verschillende EU-lidstaten, waaronder België. Het bedrijf hoopt hiermee op meer steun voor zijn project.

Dit meldt de Financial Times. CEO Pat Gelsinger van Intel had onlangs een bespreking met de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Mario Draghi over het wereldwijde chiptekort. Dit tekort heeft ook impact op de productie van uiteenlopende producten in de Europese Unie, waaronder auto's en machines. De EU zoekt naar manieren om deze impact te verkleinen en de afhankelijkheid van buitenlandse chipfabrikanten af te bouwen.

Europese chipproductie verdubbelen

De EU stelt zichzelf onder meer als doel de productie van chips binnen de EU te verdubbelen. In 2030 moet 20% van alle chips wereldwijd in de EU worden geproduceerd, waaronder de meest geavanceerde 2 nanometer chips.

'We kunnen de productie op één locatie uitvoeren en het verpakken op een andere', zegt Greg Slater, vice president internationale juridische zaken bij Intel, tegen de Financial Times. Research & development kan in meerdere EU-lidstaten plaatsvinden.

Ook overweegt Intel investeringen bij Europese leverancier drastisch te verhogen. 'We zijn goed gepositioneerd om dit een ecosysteem-breed project te maken, en niet slechts een paar geïsoleerde staten in een enkele lidstaat', aldus Slater. 'We geloven dat dit een project is waarvan Europa op grote schaal profiteert.'

België, Nederland, Duitsland en Frankrijk

Intel zoekt naast financiële steun ook een locatie van ruim 4.000 vierkante meter voor de vestiging van productiefaciliteiten. Op de locatie kunnen tot acht productiefaciliteiten voor chips worden gevestigd. De plek moet beschikken over een ontwikkelde infrastructuur en daarnaast toegang bieden tot voldoende talent.

Intel kijkt hierbij ook naar België. Naast ons land onderzoekt Intel ook mogelijkheden in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Een besluit valt naar verwachting voor het einde van dit jaar.

Het Amerikaanse bedrijf noemt steun vanuit de overheid van cruciaal belang om de fabriek concurrent te kunnen maken. Intel wijst erop dat de EU ten opzichte van Azië wat betreft kosten een achterstand van dertig tot veertig procent heeft. Veel van deze achterstand is volgens Slater toe te schrijven aan overheidssteun.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

