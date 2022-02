De grootste chipverkoper ter wereld maakt één miljard dollar vrij om te investeren in jonge en gevestigde bedrijven die disruptieve chiptechnologie ontwikkelen. Het beperkt zich tegelijk niet tot X86 maar kijkt ook naar Arm en RISC-V architecturen.

Het miljard gaat naar startups die nog volop moeten groeien en naar gevestigde bedrijven en moet de fundamenten leggen voor modulaire producten met een open chiplet platform en dat zowel voor Intel's eigen X86 instructieset als Arm en RISC-V

'Met dit nieuw investeringsfonds en open chiplet platform helpen we het ecosysteem vooruit om disruptieve technologie doorheen het volledige spectrum van chiparchitecturen te ontwikkelen,' zegt Intel CEO Pat Gelsinger.

Intel spreekt zowel van financiële investeringen in startups als strategische investeringen voor de versnelling van scale-ups, als investeringen in het ecosysteem rond IFS-klanten. Dat staat voor Intel Foundry Services, de relatief nieuwe business unit van Intel waarbij het voor het eerst chips gaat maken voor anderen. Tot nu toe produceerde Intel enkel chips voor eigen verkoop.

Tegelijk maakt Intel bekend dat het lid wordt van RISC-V International, een nonprofit die de open RISC-V instructieset en extensies daarvan ondersteunt.

Nieuwe wind

Intel probeert zich al een jaar te herpositioneren, eerst met Pat Gelsinger als CEO. Later kondigde het bedrijf aan dat het miljarden zal investeren in nieuwe chipfabrieken in onder meer de VS en Europa en voerde het bedrijf een aantal managementswijzigingen door.

Tegelijk evolueert ook de chipmarkt zelf richting driedimensionaal ontwerp waarbij chips in lagen worden gestapeld, maar ook chiplets, waarbij meerdere modulaire stukjes chip afhankelijk van hun einddoel worden samengezet. Intel verwacht dat de datacentermarkt als een van de eersten die modulaire architectuur zal omarmen.

Het miljard gaat naar startups die nog volop moeten groeien en naar gevestigde bedrijven en moet de fundamenten leggen voor modulaire producten met een open chiplet platform en dat zowel voor Intel's eigen X86 instructieset als Arm en RISC-V'Met dit nieuw investeringsfonds en open chiplet platform helpen we het ecosysteem vooruit om disruptieve technologie doorheen het volledige spectrum van chiparchitecturen te ontwikkelen,' zegt Intel CEO Pat Gelsinger.Intel spreekt zowel van financiële investeringen in startups als strategische investeringen voor de versnelling van scale-ups, als investeringen in het ecosysteem rond IFS-klanten. Dat staat voor Intel Foundry Services, de relatief nieuwe business unit van Intel waarbij het voor het eerst chips gaat maken voor anderen. Tot nu toe produceerde Intel enkel chips voor eigen verkoop.Tegelijk maakt Intel bekend dat het lid wordt van RISC-V International, een nonprofit die de open RISC-V instructieset en extensies daarvan ondersteunt.Intel probeert zich al een jaar te herpositioneren, eerst met Pat Gelsinger als CEO. Later kondigde het bedrijf aan dat het miljarden zal investeren in nieuwe chipfabrieken in onder meer de VS en Europa en voerde het bedrijf een aantal managementswijzigingen door.Tegelijk evolueert ook de chipmarkt zelf richting driedimensionaal ontwerp waarbij chips in lagen worden gestapeld, maar ook chiplets, waarbij meerdere modulaire stukjes chip afhankelijk van hun einddoel worden samengezet. Intel verwacht dat de datacentermarkt als een van de eersten die modulaire architectuur zal omarmen.