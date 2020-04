Intel heeft zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2020 bekend gemaakt. De omzet over het eerste kwartaal bedroeg 19,8 miljard dollar, een stijging van 23% op jaarbasis. De nettowinst steeg met 43 procent naar 5,7 miljard dollar.

Intel genereerde 6,2 miljard dollar cash uit operaties en 2,9 miljard dollar aan vrije cashflow, terwijl de liquiditeit werd versterkt met 10,3 miljard dollar aan nieuwe schulden en opschorting van de inkoop van eigen aandelen.

Intel verwacht een omzet van 18,5 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2020.

'Onze prestaties in het eerste kwartaal zijn een bewijs van de focus van ons team op het beschermen van werknemers, het ondersteunen van onze supply chain-partners en het leveren aan onze klanten tijdens deze ongekende uitdaging', aldus Bob Swan, CEO van Intel.

Swan meldt verder dat er zeker vijftig verschillende notebooktypes gebruik zullen maken van Tiger Lake-processors van 10 nanometer. De eerste batch van 10nm Xeon Ice Lake serverprocessors wordt ergens in de tweede helft van het jaar geleverd.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

