De verkoop van laptops en zakelijk materiaal kent nog steeds opstekers. Maar dat vertaalt zich niet in groeicijfers voor de grootste chipfabrikant ter wereld. De eerder opgelopen achterstand van het bedrijf blijft parten spelen.

In het derde kwartaal haalde Intel een omzet van 18,3 miljard dollar, vier procent minder dan een jaar geleden, maar beter dan wat analisten hadden verwacht. De operationele winst daalt met 22 procent (van 6,9 miljard naar 5,4 miljard dollar) en de nettowinst met 26 procent, van 6,3 miljard naar 4,7 miljard dollar.

De pc-groep zet een omzet van 9,8 miljard dollar neer. Intel zegt dat de verkoop van pc's in volumes wel goed zit. Maar de marges daarop zakken. "We zien de vraag verschuiven van desktops en high-end enterprise pc's naar instapmodellen voor consumenten en onderwijs," zegt CFO George Davis aan Reuters. "Het volume zit goed, maar de gemiddelde verkoopprijs zakt dus dat heeft impact op de marges."

Als we alle data-gerelateerde omzet samenzetten (inclusief kleinere afdelingen zoals IoT, Mobileye, gebeugen/ssd's) dan daalt de omzet met tien procent. Alles rond pc's groeit met 1 procent.

Datacenters

De datacenterafdeling is goed voor 5,9 miljard dollar omzet, een daling van zeven procent. Ook hier daalt de marge van het bedrijf van 49 procent naar 32 procent. Intel geeft tegenover Reuters aan dat cloud computing en investeringen van 5G-operatoren de terugval deels compenseren. Maar ook hier gaat het om goedkopere producten met lagere marges.

Concurrentie

De cijfers zijn geen grote verrassing, maar tonen wel dat Intel ondanks zijn enorm marktaandeel op de pc- en datacentermarkt onder druk staat. Bij de eerste krijgt het flink wat concurrentie van het kleinere AMD. In datacenters moet het zowel tegen AMD als Nvidia opboksen, dat zich de laatste tijd meer op datacenters en supercomputers toelegt.

Een groot deel van de uitdaging zit bij het verkleinen en op punt stellen van een kleiner productieproces. Iets waar Intel de afgelopen jaren problemen mee had waardoor concurrenten een voorsprong konden nemen. Intel zegt wel dat haar 10 nanometer fabriek in Arizona (VS) intussen op volledige productiecapaciteit zit, waardoor het vandaag dertig procent meer kan produceren dan wat het begin dit jaar verwachtte.

Recent kondigde Intel nog aan dat het haar verlieslatende afdeling voor geheugenchips zou verkopen aan SK Hynix voor 9 miljard dollar. Intel behoudt wel een afdeling voor meer geavanceerde geheugenchips.

