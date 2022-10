Door een daling in de verkoop van pc's zou techgigant Intel van plan zijn een 'stevige reductie van personeel' door te voeren. Duizenden banen kunnen op de tocht staan.

Dat schrijft Bloomberg op basis van bronnen dicht bij het bedrijf. De ontslagronde is nog niet bevestigd door Intel zelf. Het bedrijf heeft momenteel 113.700 werknemers. Volgens Bloomberg zou er vooral bespaard worden in de departementen sales en marketing. De kwartaalcijfers van het bedrijf worden in principe bekendgemaakt op 27 oktober, dus als Intel nog snel mensen aan de deur wil zetten om die cijfers op te boenen, moet dat in de volgende weken gebeuren.

Belangrijkste reden waarom Intel moet besparen, is een stevige daling in de verkoop van pc's. Dat is niet alleen slecht nieuws voor de makers van die pc's, maar ook voor bouwers van chips, zoals Intel. Het bedrijf zit bovendien in een moeilijke markt, met stevige logistieke problemen de voorbije jaren. De laatste jaren verliest Intel bovendien marktaandeel tegenover concurrent AMD, terwijl het zwaar moet investeren in nieuwe technologie, waaronder fabrieken en ontwikkeling van AI-chips en processen om steeds kleinere transistors te bouwen. De laatste grote ontslagronde bij Intel gebeurde in 2016. Toen zette het bedrijf 12.000 medewerkers aan de deur.

