Vanop Cape Canaveral in Florida is een Falcon-9 draagraket gelanceerd die een nieuwe en internationale bemanning naar het Internationaal Ruimtestation ISS slingerde, zo was rechtstreeks op NASA TV te volgen

De Falcon van SpaceX vertrok om 18.01 uur Belgische tijd en zette een Dragon Endurance-capsule op een traject naar het ISS. De koppeling is voor 22.57 uur Belgische tijd gepland. De eerste trap van de Falcon keerde naar de Aarde terug en landdde op het droneship Just Read the Instructions dat in de Atlantische Oceaan dobberde.

Aan boord van de Crew Dragon zijn de Amerikaan Josh Cassada en zijn landgenote Nicole Aunapu Mann, de Japanse veteraan Koichi Wakata en de Russin Anna Kikina. Die laatste is de eerste Rus(sin) sinds 2002 om in een Amerikaans ruimteschip te vliegen. Nicole Aunapu Mann is de eerste vrouw die het gezag over een Crew Dragon van SpaceX voert.

