Autofabrikant Tesla heeft toezichthouders van de Amerikaanse staat Californië laten weten dat het waarschijnlijk niet lukt om nog dit jaar een volledig zelfstandig rijdende auto op de weg te zetten. Dat staat in een interne memo van de Californische verkeersdienst.

In januari zei Tesla-topman Elon Musk nog dat hij 'er veel vertrouwen' in had dat zijn bedrijf dit jaar een auto af heeft die zonder enige hulp van mensen kan rijden en sturen. Hij meldde dit in een toelichting op de kwartaalcijfers van de ontwikkelaar van elektrische auto's. Musk gaf ook via Twitter hoog op van een testversie van de technologie die dit mogelijk moet maken.

'Elons tweet komt volgens CJ niet overeen met de realiteit. Tesla zit op dit moment op niveau 2', staat in documenten die via de Amerikaanse tegenhanger van de Wet openbaarheid van bestuur zijn opgevraagd. De memo verwijst naar CJ Moore, hoofd softwareontwikkeling voor zelfrijdende auto's bij Tesla, die deze informatie gaf in een vergadering met de verkeersdienst.

Ongelukken

Niveau 2 staat voor geautomatiseerd rijden waarbij mensen nog altijd de controle houden over een auto, die wel zelfstandig kan sturen en versnellen of afremmen. Volledige automatisering zou pas bereikt worden op niveau 5.

'Tesla gaf aan dat Elon het innovatietempo extrapoleerde toen hij het over capaciteiten op niveau 5 had. Tesla kon niet aangeven of het niveau 5 zou halen voor het einde van dit kalenderjaar', staat in de memo die door de actiegroep PlainSite is opgevraagd.

Californische autoriteiten onderzoeken op dit moment de toedracht van een botsing tussen een Tesla en een omgevallen vrachtwagen op woensdag. Het is niet duidelijk of de autopilotfunctie van de wagen aanstond bij dat dodelijke ongeluk. Bij een dodelijk ongeluk met een Tesla in Texas stond die functie volgens de verkeerspolitie vrijwel zeker aan, maar Musk spreekt dat tegen.

In januari zei Tesla-topman Elon Musk nog dat hij 'er veel vertrouwen' in had dat zijn bedrijf dit jaar een auto af heeft die zonder enige hulp van mensen kan rijden en sturen. Hij meldde dit in een toelichting op de kwartaalcijfers van de ontwikkelaar van elektrische auto's. Musk gaf ook via Twitter hoog op van een testversie van de technologie die dit mogelijk moet maken.'Elons tweet komt volgens CJ niet overeen met de realiteit. Tesla zit op dit moment op niveau 2', staat in documenten die via de Amerikaanse tegenhanger van de Wet openbaarheid van bestuur zijn opgevraagd. De memo verwijst naar CJ Moore, hoofd softwareontwikkeling voor zelfrijdende auto's bij Tesla, die deze informatie gaf in een vergadering met de verkeersdienst.Niveau 2 staat voor geautomatiseerd rijden waarbij mensen nog altijd de controle houden over een auto, die wel zelfstandig kan sturen en versnellen of afremmen. Volledige automatisering zou pas bereikt worden op niveau 5.'Tesla gaf aan dat Elon het innovatietempo extrapoleerde toen hij het over capaciteiten op niveau 5 had. Tesla kon niet aangeven of het niveau 5 zou halen voor het einde van dit kalenderjaar', staat in de memo die door de actiegroep PlainSite is opgevraagd.Californische autoriteiten onderzoeken op dit moment de toedracht van een botsing tussen een Tesla en een omgevallen vrachtwagen op woensdag. Het is niet duidelijk of de autopilotfunctie van de wagen aanstond bij dat dodelijke ongeluk. Bij een dodelijk ongeluk met een Tesla in Texas stond die functie volgens de verkeerspolitie vrijwel zeker aan, maar Musk spreekt dat tegen.