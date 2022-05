Moet internet als een basisbehoefte worden gezien? Een resolutie pleit daarvoor, maar telecomregulator BIPT is van mening dat die er al grotendeels is en bovendien momenteel wordt herbekeken.

Het BIPT geeft haar advies op een resolutie van onder meer MR-parlementslid Christophe Bombled. Het idee is dat internet net zoals gas, water of elektriciteit als basisbehoefte wordt aanzien en er dus altijd een basisdienst moet zijn.

Het BIPT evalueert die situatie en schetst een aantal mogelijkheden. Zo kan dat gaan over een zero rating voor bijvoorbeeld overheidsdiensten en onderwijs, maar dat zou betekenen dat elke operator elke bit moet kunnen beoordelen daarop. Voor sommige mobiele operatoren zijn er al zulke systemen, maar voor vaste netwerken gaat dat gepaard met extra kosten.

Maar belangrijker is dat het BIPT van oordeel is dat die basisbehoefte al grotendeels bestaat. Operatoren moeten ook bij klanten die over hun datalimiet zitten of hun facturen niet betalen nog steeds een verlaagde basissnelheid leveren.

Los daarvan is er vandaag al een wettelijke minimumsnelheid van 1 Mbps, vastgelegd in 2005, die vandaag beschikbaar is op 99,7 procent van het grondgebied. Tegelijk maakt de huidige regering werk van een aanpassing hiervan. De regulator wijst onder meer naar het mogelijk maken van videogesprekken in standaardkwaliteit.

Alles bij elkaar stelt het BIPT dat de roep om internet als basisdienst niet slecht is, maar dat er op federaal niveau al maatregelen worden genomen om het basisaanbod te garanderen en verbeteren. Dat te veel in detail uitwerken en verplichten zou tegelijk leiden tot hogere kosten bij de operatoren, terwijl er vandaag al heel wat mogelijkheden zijn om nog steeds online te kunnen zonder duur abonnement.

