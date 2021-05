De internetbrowser Internet Explorer zal vanaf 15 juni 2022 niet langer ondersteund worden en uit bepaalde versies van het besturingssysteem Windows 10 verdwijnen. Dat maakte Microsoft bekend.

Voortaan zet de Amerikaanse internetgigant alles in op zijn webbrowser Microsoft Edge. Die is volgens het bedrijf zelf sneller, veiliger en moderner dan Internet Explorer.

Dat Microsoft Internet Explorer achter zich laat, komt niet als een verrassing. Het bedrijf is al langer bezig met de omschakeling. Op 30 november stopte de webapp van Microsofts videoconferentieplatform Teams al met de ondersteuning van Internet Explorer 11, de laatste versie van de browser. De overige applicaties en diensten van Microsoft 365 zullen Internet Explorer 11 vanaf 17 augustus niet langer ondersteunen.

Om oudere sites en webpagina's te kunnen laden, beschikt Edge over een "Internet Explorer-modus". Die zal zeker tot 2029 blijven bestaan.

