'Internet of Trees' brengt gezondheid van bomen online in kaart

Het Internet of Things (IoT) kan niet alleen alledaagse voorwerpen met het internet verbinden, ook bomen in een park of stad kunnen er online mee opgevolgd worden. "Via het 'Internet of Trees' kunnen we de gezondheid van bomen in de gaten houden aan de hand van een aantal parameters, zoals de temperatuur van de sapstroom in de boom of de beweging van de boom", zegt onderzoeker Stijn Wielandt. "De sensormodule kan nuttige informatie opleveren voor bijvoorbeeld het beheer van de bomen in een stad of park."

De modules worden verbonden met het internet door middel van LoRa , een technologie die ontwikkeld is voor overdracht over meer dan tien kilometer (Long Range) met weinig batterijverbruik. Momenteel is de temperatuur van enkele bomen al te volgen op een online dashboard. In de toekomst moet het platform worden uitgebreid met persoonlijke notificaties die de gebruiker op de hoogte houden van de gezondheid van hun boom.

Zelfbouwpakket

De onderzoekers mikken met hun sensormodule niet enkel op steden of beheerders van parken. "We hebben de monitor bewust heel eenvoudig opgebouwd", zegt onderzoeker Bart Thoen. "Zo kan iedereen die ook maar een klein beetje kaas gegeten heeft van techniek en programmeren ermee aan de slag."

De monitor bestaat uit enkele sensoren, een waterdicht omhulsel, een rubberen band om het geheel aan de boom te bevestigen en een QR-code om de boom makkelijk online te registreren. Het enige dat je zelf nog nodig hebt, is een beetje handigheid en twee AA-batterijen.

De onderzoekers bieden ook STEM-workshops aan waarin leerlingen hun eigen monitor kunnen bouwen en mee naar huis mogen nemen.

Open source

Het hele systeem is niet enkel makkelijk te bouwen, het is ook open source. Daardoor heeft de module ook heel wat potentieel in de makers-community. Zo stopt de toepassing niet bij bomen: "Je kan de sensormodule ook zo opbouwen en programmeren dat je hem kan gebruiken om bijvoorbeeld vanop afstand te zien of de waterton in je tuin vol is", legt Stijn Wielandt uit. "Zit je op een brief of pakketje te wachten? Programmeer de sensor zo dat je een bericht krijgt van zodra er iets in je brievenbus zit."