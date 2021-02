Myanmar heeft het internet voor de derde opeenvolgende nacht vrijwel volledig afgesloten, zo meldt een organisatie die wereldwijd geblokkeerde internetverbindingen monitort. De blackout doet zich voor in de context van een volksopstand tegen de staatsgreep van de generaals.

De twee vorige nachten was het internet telkens van 1 uur tot 9 uur plaatselijke tijd onderbroken. 'Bevestigd: #Myanmar zit voor de derde nacht midden in een bijna totale afsluiting van het internet', zei de ngo NetBlocks, met zetel in Londen op Twitter. Ngo's gingen in Myanmar de straat op om willekeurige arrestaties van betogers in het oog te houden. Sinds de staatsgreep van 1 februari zijn meer dan 420 mensen opgepakt volgens een vereniging die politieke gevangenen bijstaat.

Aung San Suu Kyi

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak dinsdag zijn bezorgdheid uit over de nieuwe aanklacht tegen Aung San Suu Kyi. Het riep het Myanmarese leger op tot de onmiddellijke vrijlating van 'alle politieke en civiele leiders, journalisten, mensenrechtenactivisten en andere leden van de burgersamenleving die onterecht vastgehouden worden'. Het State Department vroeg ook de terugkeer van 'de democratisch verkozen regering'.

