Internetbedrijven krijgen één uur om terroristische propaganda te verwijderen

Internetbedrijven moeten binnen het uur terroristische propaganda verwijderen van hun platformen. Dat staat in een wetsontwerp waar het Europese parlement volgende week over stemt.

In een werkgroep van het Europees parlement werd maandag het wetsontwerp goedgekeurd rond het offline halen van terroristische content. Volgende week is het aan het voltallige Europese parlement om te stemmen. Nadien is het aan het nieuwe, na de verkiezing samen te stellen Europese parlement, om over de wet te gaan onderhandelen met de Europese ministers. Volgens het nu goedgekeurde ontwerp moeten alle internetbedrijven die diensten aanbieden in Europa terroristische propaganda verwijderen binnen het uur nadat de lokale autoriteiten hen daar om gevraagd hebben.

Het gaat dan zowel om grote platformen als Facebook of YouTube, maar even goed om kleinere (hosting)bedrijven. Om die kleinere platformen te helpen, zouden de bevoegde autoriteiten die bedrijven minstens 12 uur voor een eerste bevel tot verwijdering moeten contacteren en voorzien van de nodige informatie rond te volgen procedure. Bedrijven die onvoldoende meewerken en/of de deadlines meerdere malen niet halen, riskeren boetes tot 4 procent van hun omzet.

In het ontwerp is voor alle duidelijkheid géén sprake van een verplichting tot proactieve monitoring of een verplicht gebruik van filters. Facebook gaf onlangs nog toe dat meer moet doen om te vermijden dat het platform misbruikt wordt zoals pas nog met de live-video van de aanslag in Christchurch (Nieuw-Zeeland). Uren na het drama waren de beelden nog steeds terug te vinden op het platform. Later ook in verschillende aangepaste vormen, ook op andere platformen. Het toont hoe moeilijk die platformen het blijven hebben om te vermijden dat eerder verwijderde beelden opnieuw geüpload worden.