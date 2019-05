Acht grote internetbedrijven en sociale media waaronder Facebook, Youtube en Google hebben zich aangesloten bij een charter om informatie met terroristisch en extremistisch karakter van het internet te elimineren.

De bedrijven hiermee gehoor aan de 'Christchurch Call' die de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern en de Franse president Emmanuel Macron zijn gaan promoten in de nasleep van het bloedbad dat in het Nieuw-Zeelandse Christchurch plaatsvond. Dat was rechtstreeks op Facebook te volgen. Zij hebben zich ertoe verbonden prioriteit te geven in het modereren van terroristische content en aan het de gebruikers duidelijker maken wat de regels in verband met dergelijke informatie zijn.

De bedrijven, waaronder ook Amazon, Twitter en Microsoft, zeggen dat zij "algoritmes en andere processen, die gebruikers kunnen leiden tot en/of terroristische en gewelddadige extremistische content kunnen aanzwengelen" zullen herzien. Volgens het Elysée in Parijs hebben naast de acht bedrijven ook 17 landen en de Europese Commissie zich achter het charter geschaard. Naast de Europese Commissie als organisatie zijn dit Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Indonesië, India, Ierland, Italië, Japan, Jordanië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Senegal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.