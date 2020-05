De groei die Telenet over het vaste internetnetwerk normaal op één jaar ziet, zag de telecomoperator tijdens het eerste weekend van de lockdown op één dag. Alle internetgebruikers samen downloadden op één uur een volume van meer dan een half miljoen films, en dat is een record.

Het internetgebruik ging tijdens de lockdownperiode de lucht in door de vele online vergaderingen en videocalls, maar ook door gaming en streaming.

Op 21 maart, het eerste weekend van de lockdown, sneuvelde het record van het totale verkeer over het vaste internetnetwerk. Er werd een record gehaald van 2,6 terabit per seconde. Dat wil zeggen dat alle internetgebruikers samen op één seconde tijd meer dan 2.600 gigabit downloadden op het kabelnetwerk. Alsof je op een uur meer dan een half miljoen films zou downloaden.

De hele dag door druk

Waar het netwerk voor de coronamaatregelen vooral 's avonds piekte, werd het nu de hele dag door druk. De afgelopen weken downloadden we zo'n 30 tot 40 procent meer. Deze groei werd vooral gedreven door streaming en het downloaden van games. Er worden ook meer gegevens opgeladen. Het upstreamvolume nam de eerste dagen van de lockdown toe met 70 procent. Hierin zitten onder andere de school- en werktoepassingen, zoals taken uploaden of vergaderingen via een videocall.

Mensen bellen ook meer en langer. De eerste dagen na 13 maart, na de eerste persconferentie van de Veiligheidsraad, zag het vaste netwerk van Telenet dubbel zo veel belminuten passeren, mobiel was dat 35 procent meer.

