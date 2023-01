Na een jarenlange stevige stijging is het internetverkeer op BNIX vorig jaar voor het eerst gedaald. BNIX is het nationale internetknooppunt waarlangs een groot deel van het Belgische verkeer passeert. Zowel de gemiddelde trafiek als de pieken lagen in 2022 lager dan in het recordjaar 2021. Oorzaak is de sterk gedaalde impact van corona op het bedrijfs- en privéleven.

Het afgelopen jaar registreerde Belnet, de beheerder van het BNIX-platform, een gemiddelde datatrafiek van 198 gigabit per seconde. Dat is een daling van 13 procent in vergelijking met 2021.

Normalisatie van het verkeer

'De cijfers verbazen ons niet', zegt Stefan Gulinck, die als Network Architect bij Belnet mee verantwoordelijk is voor BNIX. 'Het internetverkeer nam in 2020 enorm toe als gevolg van de coronacrisis en ging daar in 2021 nog over, met een gemiddelde trafiek van 224 Gbit/sec en pieken tot liefst 638 Gbit/sec.' Het verplichte thuiswerk tijdens de crisis boostte onder meer het videocall-verkeer, terwijl mensen in quarantaine massaal de tijd doodden met streaming. Gulinck: 'Het wegvallen van die maatregelen zagen we eind 2021 al in de lagere trafiek op BNIX en nu ook voor heel 2022. De daling is dus eigenlijk eerder een normalisatie van het internetverkeer. Als we het najaar van 2022 vergelijken met dat van 2021, dan zien we overigens weer een heel lichte stijging van de trafiek.'

Hoe relatief de daling tegenover 2021 is, blijkt ook uit een vergelijking met 2019. Toen lag het gemiddelde verkeer slechts op 160 Gbit/sec. Ondanks de recente daling passeerde er het voorbije jaar dus nog altijd 40 procent meer verkeer langs BNIX dan drie jaar eerder.

Wegvallen van de avondpiek

Volgens Stefan Gulinck hoef je de oorzaken daarvoor niet ver te zoeken: 'Professioneel gezien zijn thuiswerken en videocalls blijvertjes. Bovendien hevelden organisaties de voorbije jaren massaal data over van lokale systemen naar de cloud. Daarnaast consumeren we privé steeds meer digitale content in almaar hogere resolutie.'

Een andere trend is het definitief wegvallen van de hevige avondpiek. Vandaag vertoont het internetverkeer elke werkdag een plateau van 's ochtends (vanaf 8 uur) tot 's avonds (tot minstens 22 uur). Ook dat valt grotendeels te verklaren door de opmars van de cloud in de bedrijfswereld, die vooral overdag massaal veel dataverkeer genereert.

Piek op nationale stakingsdag

BNIX noteerde zijn hoogste piek in 2022 op woensdag 9 november. Toen passeerde er om 17 uur 480 gigabit per seconde. 'Een piek ligt altijd aan een combinatie van factoren, en het is erg waarschijnlijk dat de nationale stakingsdag (door de verstoring van het openbaar vervoer werkten extra veel mensen thuis, nvdr.) hier voor iets tussen zit. Wellicht versterkt door het feit dat woensdag sowieso al een populaire thuiswerkdag is', klinkt het.

