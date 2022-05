Het lijkt er op dat Rusland het internetverkeer in de door hen bezette Oekraïense provincie Cherson voortaan via Rusland laat lopen.

Cherson is een provincie (met gelijknamige stad) in het zuiden van het land. Zaterdag viel het internetverkeer uit bij verschillende Oekraïense providers. Toen dat na een paar uur weer op gang kwam, merkte NetBlocks, een Britse bedrijf dat internetstoringen meet, dat het verkeer uit die regio voortaan via Rusland loopt.

Specifiek loopt dat verkeer van de Oekraïnse lokale provider Khersontelecom nu via het Russische Rostelecom en Miranda, een operator die de Krim bedient, dat in 2014 door Rusland werd ingenomen. De provincie Cherson ligt pal boven het schiereiland.

Mogelijk wil dat ook zeggen dat inwoners in Cherson voortaan dezelfde censuur ervaren als inwoners van Rusland: geen of nauwelijks toegang tot westerse media en sociale media, behalve met een VPN. De regio Cherson en diens gelijknamige hoofdstad staan momenteel onder Russisch bewind, zo zou er sinds kort ook de Russische munt roebel zijn ingevoerd.

