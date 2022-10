Interpol heeft eind september invallen gedaan bij verdachten in 14 landen. De gearresteerden zouden zich op grote schaal toeleggen op financiële oplichting.

Bij de inval werden in totaal 75 arrestaties uitgevoerd. Die zouden opereren vanuit West-Afrika, maar ook met lokale mensen in verschillende landen zoals Italië of Zuid-Afrika.

In totaal werd er 1,2 miljoen euro onderschept op in beslag genomen bankrekeningen en werden er 49 huiszoekingen uitgevoerd. Naast de 75 arrestaties zijn er ook nog zeventig verdachten geïdentificeerd dankzij de gevonden informatie bij de huiszoekingen.

Ook werden er maar liefst twaalfduizend simkaarten in beslag genomen, samen met drie wagens en een hoop cash geld.

De actie was een samenwerking van verschillende landen via Interpol. Zelf spreekt het van een gerichte actie tegen Black Axe en gerelateerde West-Afrikaanse bendes. Black Axe is een groep die al decennia actief is maar de laatste tien jaar vooral bekend is voor online fraude.

De internationale politie-organisatie waarschuwt dat oplichtingspogingen zoals de bende die uitvoerde, vaak een manier is om geld te investeren in andere criminaliteit zoals het financieren van drugs of mensenhandel.

Bij de inval werden in totaal 75 arrestaties uitgevoerd. Die zouden opereren vanuit West-Afrika, maar ook met lokale mensen in verschillende landen zoals Italië of Zuid-Afrika.In totaal werd er 1,2 miljoen euro onderschept op in beslag genomen bankrekeningen en werden er 49 huiszoekingen uitgevoerd. Naast de 75 arrestaties zijn er ook nog zeventig verdachten geïdentificeerd dankzij de gevonden informatie bij de huiszoekingen.Ook werden er maar liefst twaalfduizend simkaarten in beslag genomen, samen met drie wagens en een hoop cash geld.De actie was een samenwerking van verschillende landen via Interpol. Zelf spreekt het van een gerichte actie tegen Black Axe en gerelateerde West-Afrikaanse bendes. Black Axe is een groep die al decennia actief is maar de laatste tien jaar vooral bekend is voor online fraude.De internationale politie-organisatie waarschuwt dat oplichtingspogingen zoals de bende die uitvoerde, vaak een manier is om geld te investeren in andere criminaliteit zoals het financieren van drugs of mensenhandel.