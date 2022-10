De opkomst van het metaverse kan ook zorgen voor nieuwe vormen van criminaliteit, of bestaande misdaden naar een ander niveau tillen, waarschuwt Interpol.

Tegenover Reuters legt Madan Oberoi, bij Interpol verantwoordelijk voor technologie en innovatie, uit dat de opkomst van virtuele omgevingen ook voor criminelen nieuwe opportuniteiten biedt.

Enerzijds vreest Interpol dat bestaande praktijken zoals phishing, oplichting of het in gevaar brengen van kinderen ook in het metaverse zullen opduiken.

Anderzijds kunnen interacties in het virtuele ook criminaliteit in de echte wereld uitlokken. Zo sluit Interpol niet uit dat bijvoorbeeld een terreuraanslag eerst virtueel wordt gepland en gesimuleerd, alvorens ze echt wordt uitgevoerd.

Ook nieuwe vormen van criminaliteit kunnen ontstaan naarmate we meer in virtuele omgevingen actief zijn. Zo denkt Oberoi dat interacties op blokchain het mogelijk kunnen maken dat iemand op basis van één interactie iemands activiteiten kan volgen, wat dan weer risico's inhoudt voor stalking of afpersing.

