Het hoofd van Interpol wil dat politiediensten en sectorpartners nauw samenwerken om de enorme toename van ransomware het hoofd te bieden.

'Een mogelijke pandemie van ransomware voorkomen', dat vraagt secretaris-generaal Jürgen Stock op het Interpol High-Level Forum on Ransomware. Hij roept op tot meer samenwerking om ransomware te voorkomen en te bestrijden.

'Ondanks de ernst van hun misdaden, passen ransomware criminelen hun tactieken continu aan, opereren ze vrij van grenzen en bijna straffeloos,' zegt Stock. Tegelijk wijst hij er op dat er voor sommige incidenten oplossingen bestaan op nationaal of bilateraal niveau, die samenwerking moet wereldwijd en liefst op dezelfde manier als voor terrorisme, mensenhandel of mafiagroepen.

Project Gateway

Stock ziet daarbij een rol voor Interpol om dat mee te faciliteren, maar hij geeft zelf aan dat het probleem te groot is om door één partij te laten aanpakken. Daarom is er Project Gateway, een framework om de politie-organisatie te laten samenwerken met privéspelers.

Dat steunt onder meer op preventie, door te zorgen voor meer bewustwording en het delen van informatie, door reactief en proactief op te treden en ook het ecosysteem achter ransomware te verstoren (zo zijn de partijen die ransomware ontwikkelen of een kwetsbaarheid ontdekken om ransomware binnen te krijgen, niet noodzakelijk de partijen die het ook toepassen). Maar er moet ook aandacht zijn voor noodsteun wanneer er zich een aanval voordoet, en ondersteuning achteraf om een slachtoffer weerbaar te maken na een aanval.

No More Ransom

Voor Interpol is het niet de eerste keer dat het samenwerkt met privépartijen. Sinds enkele jaren werkt het mee aan het No More Ransom Project, waar onder meer Kaspersky, McAfee, AWS, Barracuda en de Nederlandse politie tools delen om sommige ransomware-varianten te ontsleutelen.

'Een mogelijke pandemie van ransomware voorkomen', dat vraagt secretaris-generaal Jürgen Stock op het Interpol High-Level Forum on Ransomware. Hij roept op tot meer samenwerking om ransomware te voorkomen en te bestrijden.'Ondanks de ernst van hun misdaden, passen ransomware criminelen hun tactieken continu aan, opereren ze vrij van grenzen en bijna straffeloos,' zegt Stock. Tegelijk wijst hij er op dat er voor sommige incidenten oplossingen bestaan op nationaal of bilateraal niveau, die samenwerking moet wereldwijd en liefst op dezelfde manier als voor terrorisme, mensenhandel of mafiagroepen.Stock ziet daarbij een rol voor Interpol om dat mee te faciliteren, maar hij geeft zelf aan dat het probleem te groot is om door één partij te laten aanpakken. Daarom is er Project Gateway, een framework om de politie-organisatie te laten samenwerken met privéspelers.Dat steunt onder meer op preventie, door te zorgen voor meer bewustwording en het delen van informatie, door reactief en proactief op te treden en ook het ecosysteem achter ransomware te verstoren (zo zijn de partijen die ransomware ontwikkelen of een kwetsbaarheid ontdekken om ransomware binnen te krijgen, niet noodzakelijk de partijen die het ook toepassen). Maar er moet ook aandacht zijn voor noodsteun wanneer er zich een aanval voordoet, en ondersteuning achteraf om een slachtoffer weerbaar te maken na een aanval.Voor Interpol is het niet de eerste keer dat het samenwerkt met privépartijen. Sinds enkele jaren werkt het mee aan het No More Ransom Project, waar onder meer Kaspersky, McAfee, AWS, Barracuda en de Nederlandse politie tools delen om sommige ransomware-varianten te ontsleutelen.