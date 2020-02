Interoute is sinds anderhalf jaar onderdeel van GTT. Dat GTT wil tegelijk een aanzienlijk deel van de overgenomen infrastructuur verkopen. De focus voor de toekomst ligt op een flexibele organisatie die de netwerknoden van multinationals wil beantwoorden, maar wel met eigen backbone.

Data News spreekt met Michel Verwaerde, enkele jaren geleden het Belgische hoofd van Easynet, dat later werd overgenomen door Interoute, dat op zijn beurt werd overgenomen door GTT. Maar GTT liet in november ook verstaan dat het op zoek gaat naar een koper voor haar infrastructuurafdeling, waaronder de Europese glasvezel en datacenterinfrastructuur. Zaken die er zijn bijgekomen door de overname van Hibernia Networks en Interoute.

Uw oude werkgever werd overgenomen en de nieuwe wil een deel van de infrastructuur meteen weer verkopen. Wat is daar het plan achter?

MICHEL VERWAERDE: Easynet (dat eerder werd overgenomen door Interoute, nvdr.) was een dienstenleverancier voor multinationals met een DSL-netwerk in Europa, dus gebruikmakend van het kopernetwerk van andere providers. Interoute, dat Easynet overnam in 2015, was een productbedrijf. Van de grond naar de cloud hebben ze geïnvesteerd in Europese glasvezel en datacenters. Door de overname van GTT, wordt die Europese infrastructuur toegevoegd aan de GTT infrastructuur van I en onderzeese kabels. Recent kwam daar ook KPN International bij en hun infrastructuur.

Voor de activiteiten die we doen hoeven we geen eigenaar te zijn van die infrastructuur

Infrastructuur was belangrijk voor Interoute, maar GTT heeft daar een andere visie op. Door de overnames is er flink wat infrastructuur bijgekomen. Maar voor de activiteiten die we doen hoeven we geen eigenaar te zijn van die infrastructuur. Dat kan perfect in een huurmodel waarbij wij onze klanten bedienen.

Michel Verwaerde © GTT

GTT wil iedereen connecteren, maar hoeft daar geen eigen infrastructuur voor te hebben?

VERWAERDE: Je hoeft die infrastructuur niet te bezitten om er diensten op te kunnen leveren. We houden wel onze tier 1 global backbone, die staat niet te koop. Het is net die globale IP Tier 1 backbone die klanten een constante kwaliteit garandeert. Voor al de rest hoeven we geen eigenaar te zijn. We kijken wat er op de markt speelt en aan welke prijs om onze klanten een competitief voorstel te maken.

We willen helemaal geen concurrent zijn van AWS of Azure

De strategie is dat we daar geen eigen infrastructuur voor nodig hebben. Dat is ook het grote verschil met Interoute en Easynet. Maar we bouwen daar wel op verder. We willen helemaal geen concurrent zijn van AWS of Azure, dat kunnen we ook niet.

Maar we blijven wel een end-to-end service bieden waarbij we zelf kosten verlagen, onze eigen backbone uitspelen en beter kunnen ingaan op veranderingen in de markt. Rond dat laatste hebben bedrijven net een betrouwbare partner nodig voor hun netwerkarchitectuur zodat iedereen overal ter wereld aan zijn bedrijfsapplicaties kan.

In software-defined leveren we vandaag geen Cisco routers meer, maar wel een specifieke Dell server waar alle routing vanuit de software wordt aangestuurd

Dus jullie kracht zit enerzijds in de backbone en anderzijds in consultancy? Het hele netwerkgebeuren uit handen nemen?

VERWAERDE: Ja, het is end-to-end. We kopen de last mile lokaal in bij een Proximus, Orange of Telstra, we koppelen dat aan onze backbone. In software-defined leveren we vandaag geen Cisco routers meer, maar wel een specifieke Dell server waar alle routing vanuit de software wordt aangestuurd. Dit zorgt voor een vereenvoudiging om alle functionaliteiten in het netwerk aan te sturen, het levert een grotere snelheid en flexibiteit om in te spelen op verandering bij de klant.

Dus de hoofdactiviteit ligt vooral op technisch ondersteunen?

VERWAERDE: Maar wel met end-to-end kwaliteit en inzicht voor de klant in hoe zijn applicatie op de best mogelijke en veiligste manier kan draaien. Dat is platform-based. Als morgen een klant van ons verhuist, of hij wil van securityleverancier wisselen, dan kunnen we zonder fysieke hardware te kopen en uit te rollen nieuwe software van een nieuwe vendor implementeren. In die dienstverlening zien we onze waardecreatie.

Welke infrastructuur heeft GTT momenteel in België?

VERWAERDE: Op glasvezelniveau is dat heel beperkt. Er zijn een paar PoP's en we hebben datacenters in Merelbeke en hier in Zaventem waar we onder meer disaster recovery oplossingen aanbieden.

Op welke bedrijven mikken jullie vandaag?

VERWAERDE: Globale bedrijven. Zodra bedrijven een Europese scope hebben gaan ze verder dan pakweg Proximus, Telenet of KPN. Dat kan al vrij snel. Vroeger had een bedrijf misschien een nearshoring in Oost-Europa, maar vandaag hebben veel bedrijven overal een markt en overal werknemers.

Onze klanten zijn bijna allemaal groter dan ons, dat maakt dat ze niet zomaar een nummer zijn.

Zitten daar veel Belgische klanten bij?

VERWAERDE: Jazeker, bijvoorbeeld Barry Callebaut. Zij zijn aanwezig van Europa tot Azië, Afrika en Latijns Amerika. Hun productiefaciliteiten gaan bijna tot bij de cacaoboer zelf en die moet dus ook aangesloten zijn. Soms kom je zo op de meest gekke plaatsen. Maar zo'n spelers zoeken net iemand die agile is en ook op zo'n plaatsen voor een last mile connectiviteit kan zorgen. Niet onbelangrijk is dat zo'n speler bij ons ook wat gewicht heeft. Onze klanten zijn bijna allemaal groter dan ons, dat maakt dat ze niet zomaar een nummer zijn.

Als morgen een klant zich nestelt in de Pampa's in Argentinië, en daar daar baten drie gasten een paar kilometer glasvezel uit dan kunnen we die evenzeer onboarden

Hebben jullie dan in elke uithoek een lokale partner voor die last mile?

VERWAERDE: Momenteel hebben we 3.500 local access providers aansluitbaar op onze backbone. Maar het duurt slechts een paar weken om een nieuwe te onboarden. Als morgen een klant zich nestelt in de Pampa's in Argentinië, en daar baten drie gasten een paar kilometer glasvezel uit dan kunnen we die evenzeer onboarden.

Ook voor Vandemoortele, Puratos, La Lorraine Bakery group en Lotus Bakeries doen we de connectiviteit. Als zij een nieuw product in een nieuwe markt willen uitrollen dan moet hun IT, en bijgevolg het netwerk, snel kunnen opleveren.

Er zit een... voedingspatroon in uw klantenbestand.

VERWAERDE: We hebben er ook anderen hoor, Sibelco, Toyota Europe, Terumo Europe...

Het segment waar GTT op mikt bestaat in België niet uit duizenden bedrijven.

VERWAERDE: Dat zijn er een honderdvijftigtal waar we er nu 10-12 van bij ons hebben. Ons marktaandeel is vrij klein, maar dat wil ook zeggen dat we nog kunnen verdubbelen en daarvoor zijn de omstandigheden optimaal. Software defined wordt volwassener en de vraag ernaar neemt toe. Tegelijk hebben we nu een nieuw profiel dat globaal kan handelen waar we vroeger, als Interoute, eerder Europees waren. Zonder GTT zouden we in de toekomst waarschijnlijk minder geconsulteerd worden door een bedrijf als Barry Callebaut omdat we vooral Europees actief waren.

We hebben eigenlijk maar één procent van de markt, maar dat geeft ons ook mogelijkheden want we proberen net om ons niet te gedragen als zo'n gigant

GTT concurreert met BT, AT&T, Verizon, NTT (het vroegere Dimension Data), hoe maken jullie het verschil met spelers die veel groter zijn?

VERWAERDE: We hebben eigenlijk maar één procent van de markt, maar dat geeft ons ook mogelijkheden want we proberen net om ons niet te gedragen als zo'n gigant. Die bedrijven zijn groter maar hebben vaak ook activiteiten in de consumentenmarkt of media. Dan is B2B-connectiviteit vaak de kleinste poot en gaat de focus naar verschillende activiteiten. Zo'n bedrijven kunnen ook minder snel omgaan met verandering en innovatie. Wij gaan voor eenvoud, snelheid en agile, nog steeds op globaal niveau maar wel met een duidelijke en snelle aanpak zonder nodeloos complexe processen.

We willen overnames niet uitsluiten maar nu zijn we bezig met de integraties

Blijft GTT overnames doen, of ligt de focus nu bij het verkopen van overbodige onderdelen?

VERWAERDE: GTT is gegroeid met overnames, vaak gefinancierd met extern geld, en we hebben aandeelhouders beloofd om nu te focussen op organische groei. We willen overnames niet uitsluiten maar nu zijn we bezig met de integraties zodat we daarop verder kunnen bouwen en in 2020 kunnen groeien zonder nieuwe overnames.

Ook onze verkoopsteams zijn daarvoor uitgebreid van 320 begin 2019 naar 500 tegen eind 2020. In België komen er bijvoorbeeld drie mensen bovenop het bestaande team bij omdat we vandaag een bredere portfolio aanbieden, maar ook om geen klanten te verliezen.

Gaan er nog overnames komen? Ja, als het de juiste overnames zijn en omdat er nog veel consolidatie op de markt komt. Maar ook veranderingen als 5G, want dat is ook een service die we willen leveren. We gaan daarbij niet in 5G investeren, maar het wel integreren in onze oplossingen. Dat geeft genoeg mogelijkheden om een aantal slimme overnames te doen, hetzij omwille van de locatie, de kennis of de klanten. Maar de eerste prioriteit is nu organisch groeien en onze aandeelhouders en klanten tonen dat onze integraties verteerd zijn. Als we dan opportuniteiten zien, dan kunnen er nieuwe overnames volgen.

