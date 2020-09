Terwijl Donald Trump hen verkettert blijft Huawei verrassend optimistisch. "We hebben niets te verliezen", zegt hun Europese topman in een exclusief gesprek met Data News.

We spreken met Walter Ji en Allen Yao, respectievelijk het Europese en Belgische hoofd van Huawei's consumentenafdeling. Los van de mobiele netwerktechnologie, krijgt ook de divisie die vooral bekend is van haar smartphones de wind van voren.

Sinds mei 2019 mag het bedrijf van de VS niet langer Google's diensten op haar smartphones gebruiken. Intussen zijn de sancties nog versterkt waardoor Amerikaanse bedrijven quasi geen zaken mogen doen met het de firma.

Walter Ji (links), President Of Europe (Huawei Consumer Business Group) en Allen Yao (rechts) Country Manager Huawei Belgium & Luxembourg (Consumer Business Group) © Huawei

Hoe gaat het met Huawei in Europa, anderhalf jaar na de eerste Amerikaanse sancties?

WALTER JI: "Het zijn uitdagende tijden. Maar ondanks de sancties hebben we vorig jaar nog tweecijferige groei (meer dan tien procent, nvdr) gekend voor smartphones. De consumer business group is dertig procent gegroeid en ook in de eerste helft van dit jaar gaat het ook om tweecijferige groei. Dat is geweldig gezien de oneerlijke sancties vanuit de VS. We zijn trots op wat we doen en wat we samen met onze partners doen."

Stellen Belgische partners en klanten vragen over jullie situatie?

ALLEN YAO: "Dat valt mee. We spreken elkaar regelmatig en de partners kennen onze situatie. Maar we moeten wel zorgen dat we blijven communiceren en intussen ook producten lanceren waarmee we blijven samenwerken met hen.

Microsoft heeft van de VS toestemming gekregen om Windows aan ons te leveren.

We doen vandaag meer dan smartphones. Twee jaar geleden zijn we met tablets en IoT begonnen. Vorig jaar zijn daar laptops bijgekomen, dus die relatie met retailers gaat breder dan enkel smartphones."

Die laptops draaien op Windows... Is dat geen probleem voor de VS?

JI: "Microsoft heeft van de VS toestemming gekregen om Windows aan ons te leveren."

België

Hoe doet Huawei het op de Belgische markt?

YAO: "De smartphone business is stabiel ten opzichte van vorig jaar. Maar kijken we naar andere categorieën dan zien we wel significante stijgingen. Zo is de verkoop van laptops met driehonderd procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Onze tabletverkoop is zeventig procent gestegen en voor wearables is dat veertig procent. De smartphones blijven stabiel, maar we groeien snel in de andere productcategorieën. Natuurlijk komt dat omdat we sinds vorig jaar pas écht zijn gestart met te focussen op die nieuwe categorieën."

We gaan voor het einde van het jaar nog onze smart glasses op de Belgische markt brengen.

Mogen we nog nieuwe producten verwachten?

JI: "Slimme oortjes worden stilaan populairder, maar ook slimme brillen. We gaan voor het einde van het jaar nog onze smart glasses op de Belgische markt brengen. Die synchroniseer je met je telefoon of horloge en laat toe om muziek te beluisteren. (Het gaat om de Gentle Monster, een geconnecteerde bril die Huawei momenteel al in andere markten aanbiedt, nvdr).

Gentle Monster, de slimme bril van Huawei. © Huawei

Mogen we nog dingen verwachten voor de Belgische markt?

JI: "We plannen onze eerste flagship store in Brussel. Het ontwerp is klaar en de winkel wordt binnenkort opgebouwd. Aanvankelijk wilden we tegen Kerstmis openen, maar het zal waarschijnlijk tegen januari-februari zijn. We zijn vorig jaar al begonnen met de zoektocht naar de juiste locatie en die hebben we voor de zomer gevonden.

Het wordt een winkel waar we onze 1+8+N strategie volledig gaan kunnen tonen (Huawei's visie waarbij de smartphone (1) verschillende slimme toestellen (8) aanstuurt en dat op kantoor, thuis, rond gezondheid, beweging of entertainment (N), nvdr).

De flagship store van Huawei in Shanghai. © Getty Images

Smartphones zijn makkelijk te begrijpen, maar we willen er tonen hoe verschillende toestellen samen scenario's rond slim reizen, een slim kantoor of slim entertainment mogelijk maken. Zoiets moet je kunnen tonen. We doen dit niet zomaar om aanwezig te zijn."

Huawei begon in 2013 als uitdager op de Belgische smartphonemarkt. Vrezen jullie niet dat andere Chinese merken zoals OPPO en Xiaomi jullie plaats innemen?

JI: "Er gaan altijd andere merken zijn, maar de concurrentie is daarom niet noodzakelijk groter. Het vraagt tijd om een merk uit te bouwen."

Amerikaans verzet

Uw baas, Richard Yu, zei recent dat Huawei door de Amerikaanse sancties tegen midden september haar eigen Kirin 9000 chip niet meer kan maken. We zijn intussen half september, kunnen jullie nog smartphones maken en kijken jullie hiervoor naar andere partners?

JI: "Momenteel hebben we nog genoeg chipsets, maar de sancties maken wel dat we dat momenteel evalueren."

We zijn toegewijd aan Google en Android, maar we hebben tegelijk geen andere keuze dan ook ons eigen platform te lanceren.

Hebben jullie de ambitie om volledig onafhankelijk te gaan? Chips en toestellen zonder enige Amerikaanse technologie.

JI: "We geloven in open samenwerkingen. Dat is wat er toe doet. Sommige landen en sommige politici, zoals in de VS, willen dat niet. Maar wij werken al meer dan dertig jaar met verschillende partners en dat doen we goed. Wanneer er duisternis is in de tech-industrie, moet je elkaar vinden. Je hebt partners nodig die samenwerken zodat er weer licht kan schijnen.

We geven de voorkeur aan open samenwerkingen. Maar als we geen andere keuze hebben, dan moet het op eigen kracht kunnen met onze eigen keuzes. We zijn toegewijd aan Google en Android, maar we hebben tegelijk geen andere keuze dan ook ons eigen platform te lanceren dat volgens mij beter is gepast voor de derde generatie besturingssystemen.

De derde generatie?

JI: "Het besturingssysteem van een pc is dat van de eerst generatie. Dat van smartphones is de tweede generatie. Maar eigenlijk werken ze onvoldoende samen met andere slimme toestellen. In onze 1+8+N strategie is het de bedoeling dat je als gebruiker naadloos van het ene naar het andere toestel overstapt.

Dus vlotter dan de manier waarop we nu onze toestellen via Bluetooth of wifi aan onze gsm koppelen?

JI: "Exact! Daarom zien we HarmonyOS als een besturingssysteem van de derde generatie, klaar voor een volledig geconnecteerde wereld."

Eigen besturingssysteem

Er is Huawei Mobile Services (HMS), er is het besturingssysteem HarmonyOS 2.0 en er is de 1+8+N strategie, hoe verhouden die zich tot elkaar?

JI: "We investeren zwaar in ons eigen besturingssysteem. Vorig jaar was dat vooral HMS (de open source versie van Android aangevuld met Huawei's eigen applicatiewinkel, nvdr). Toen hebben we ook Harmony 1.0 voorgesteld, waarvan we nu pas versie 2.0 hebben aangekondigd voor in de komende maanden."

Het moet voor ontwikkelaars mogelijk zijn om een app te ontwikkelen die meteen op verschillende soorten toestellen werkt zonder dat je ze moet aanpassen voor verschillende schermen.

Hoe verhoudt HarmonyOS zich tot Android?

JI: "Het is achterwaarts compatibel met Android. Het is net zoals Android een open platform, alleen het luik rond Google's diensten is anders. Maar ook partners zullen Harmony kunnen gebruiken, daarvoor steunen we zo veel mogelijk op open standaarden.

Tegelijk moet het voor ontwikkelaars mogelijk zijn om een app te ontwikkelen die meteen op verschillende soorten toestellen werkt zonder dat je ze moet aanpassen voor verschillende schermen. Dat haalt de ontwikkelkost ook omlaag."

Wil dat zeggen dat Harmony verderbouwt op Android?

JI: "Ja, een beetje zoals Android gebaseerd is op Linux."

Om van jullie 1+8+N strategie een succes te maken moeten er ook andere toestelmakers Harmony gebruiken. Zijn die er vandaag al?

JI: "We hebben al ongeveer duizend bedrijven, al gaat het momenteel vooral om Chinese bedrijven."

Als de tafel waaraan we nu zitten van een Amerikaans bedrijf komt, dan mag ze niet verkocht worden aan Huawei. Dat is geschift.

U blijft ambitieus, wil dat zeggen dat Huawei gewapend is om te overleven zonder Amerikaanse technologie, want er lijkt nog geen beterschap in zicht.

JI: "Daar hebben we het volste vertrouwen in. We zijn geen publiek bedrijf, dus onze oprichters en raad van bestuur kijken op de lange termijn. Natuurlijk kan het zijn dat we ons moeten aanpassen qua personeel of financieel. Maar onze 180.000 mensen werken hard aan alternatieve oplossingen om dit aan te pakken.

Verwacht u dat de houding van de VS zal versoepelen als Trump niet wordt herverkozen?

JI: "Dat weet ik niet. Ik ken zelf ook niet de grote verschillen tussen de twee kandidaten, we zijn nu vooral bezig met de hete aardappel die de VS ons toeschuift.

Wat de VS doet is buitenproportioneel. Als de tafel waaraan we nu zitten van een Amerikaans bedrijf komt, dan mag ze niet verkocht worden aan Huawei. Dat is geschift. Op korte termijn geeft dat een grote uitdaging, maar we geven niet op omdat er een reus voor ons komt staan en we stellen alles in het werk om door deze donkere periode heen te geraken.

U klinkt strijdlustig om de strijd aan te gaan.

JI: "We hebben niets te verliezen."

