Eind dit jaar opent datacenterbedrijf Interxion een derde hub in Brussel. Het bedrijf mikt op bijna 1.280m² aan extra capaciteit.

Interxion biedt cloud- en carrierneutrale datacenterdiensten in heel Europa in colocatie. Het bedrijf heeft al twee datacenters in Brussel en daar komt nu een derde, BRU3, bij op dezelfde locatie. Daardoor zal het bedrijf dezelfde netwerkconnectiviteit aanbieden als voor haar twee andere datacenters.

'BRU3 voldoet aan alle vereisten van zowel lokale bedrijven als wereldwijde multinationals, door toegang te bieden tot dense network connectivity, beschikbare power en interconnectiviteit met andere strategische Europese locaties,' zegt Dirk van de Geer, Managing Director, Interxion België.

Het gaat om bijna 1.280m² aan datacenterruimte waarvan de eerste fase wordt opgeleverd tegen het vierde kwartaal van dit jaar.

Restwarmte hergebruikt

Opmerkelijk is dat BRU3 ook deel uitmaakt van een duurzaam verwarmingsproject in Zaventem. De warmte die het datacenter genereert, wordt hergebruikt om lokale huishoudens te verwarmen.

Zo'n projecten werden onder meer al uitgevoerd in Zweden, maar het is de eerste keer dat er ook in België zo'n traject wordt opgezet.

Interxion biedt cloud- en carrierneutrale datacenterdiensten in heel Europa in colocatie. Het bedrijf heeft al twee datacenters in Brussel en daar komt nu een derde, BRU3, bij op dezelfde locatie. Daardoor zal het bedrijf dezelfde netwerkconnectiviteit aanbieden als voor haar twee andere datacenters.'BRU3 voldoet aan alle vereisten van zowel lokale bedrijven als wereldwijde multinationals, door toegang te bieden tot dense network connectivity, beschikbare power en interconnectiviteit met andere strategische Europese locaties,' zegt Dirk van de Geer, Managing Director, Interxion België.Het gaat om bijna 1.280m² aan datacenterruimte waarvan de eerste fase wordt opgeleverd tegen het vierde kwartaal van dit jaar.Opmerkelijk is dat BRU3 ook deel uitmaakt van een duurzaam verwarmingsproject in Zaventem. De warmte die het datacenter genereert, wordt hergebruikt om lokale huishoudens te verwarmen.Zo'n projecten werden onder meer al uitgevoerd in Zweden, maar het is de eerste keer dat er ook in België zo'n traject wordt opgezet.