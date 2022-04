Interxion breidt aan sneltempo uit in België. Een jaar geleden kondigde het een derde hub aan in Brussel, nu bouwt het een vierde datacenter in Zaventem en dat heeft verschillende redenen.

Nog geen jaar na de aankondiging van 'BRU 3' maakt colocatie-aanbieder Interxion, voluit Interxion: A Digital Realty Company, werk van de volgende grote werf: BRU 4. Een datacenter van drie verdiepen, 13,6 megawatt stroom voor klanten, en 6700 vierkante meter ruimte voor de servers van die klanten.

Het nieuwe datacenter wordt volledig vanaf nul opgebouwd, maar de keuze om te bouwen, vlakbij BRU 3 in Zaventem, kwam er deels door de lastige keuze om BRU 2 te sluiten. 'Wanneer je met een datacenter begint, dan bouw je met de bedoeling om daar nooit weg te gaan. Maar het pand waar we met BRU 2 zaten werd verkocht en daar zouden studentenkoten komen,' legt Dirk van de Geer, managing director bij Interxion uit.

'Ons huurcontract liep nog enkele jaren door, maar een gebouw vol studentenkoten is geen ideale plek voor een datacenter. Je moet daar niet naïef in zijn, een datacenter geeft overlast als je daarboven woont, denk maar aan de generatoren die elke maand worden getest. Dus je locatie komt mogelijk onder druk te staan door klachten en bijgevolg zijn we gaan kijken naar een locatie om uit te wijken.'

'Dat kwam op het moment dat ook van enkele grote klanten de vraag kwam naar meer capaciteit, dus zijn we ook gaan kijken wat de opties waren.'

De keuze viel uiteindelijk op een nieuwbouw vlak achter BRU 3, dat zelf een oud datacenter van IBM is dat momenteel wordt vernieuwd en waar ook de nieuwe kantoren van Interxion komen. 'Wij zitten in het kleinere BRU 3, met het veel grotere BRU 4 ernaast.'

Een digitale voorstelling van BRU 4 © Interxion

Dat heel proces verliep een stuk vlotter dan verwacht. 'Je zoekt natuurlijk naar grond in de buurt van je huidige datacenters zodat je de connectiviteit met glasvezel 2-3 kilometer kan verlengen voor cross-connectiviteit,' zegt David Louis, salesverantwoordelijke bij Interxion. 'Dan zit je in Nossegem-Zaventem, dus onze locatie is ideaal in combinatie met onze bestaande infrastructuur.'

Ook de administratieve route viel beter mee dan gedacht. 'Je vreest altijd voor een lang proces door alle vergunningen, maar dat ging opmerkelijk vlot. Wat daarij helpt is dat we veel steun kregen van onze leveranciers, architecten, adviesorganen, maar ook de gemeente. We zitten op een industriepark dat Zaventem wil opwaarderen, en wat ze niet wilden was een groot gebouw waar dagelijks veel mensen op- en af reden. Daar is een datacenter ideaal voor, er komen wel mensen, maar dat is relatief beperkt.'

Net zoals bij BRU 3 wordt er bij de bouw nu ook gekeken of de restwarmte van het datacenter kan gebruikt worden voor de verwarming bij naburige bedrijven of woningen.

Lokaal data bewaren

De uitbreiding van Interxion is geen unicum. Intussen breidt ook concurrent LCL uit, maar zien we ook dat een cloudaanbieder zoals Microsoft momenteel een Belgisch Azure datacenter bouwt, en dan is er nog Google dat al jaren aanwezig is in België en intussen al meermaals nieuwe datacentra bijplaatste. Dat terwijl België vroeger vaak werd overgeslagen ten voordele van datacenters in Parijs, Londen, Frankfurt of Amsterdam.

'De cloudontwikkeling van de laatste jaren speelt daar een rol in,' zegt van de Geer. 'Maar ook de digitale groei in België, verplichtingen rond GDPR, maar ook de Belgische overheid die duidelijker stelt of data wel het land uit mag. Al vragen we natuurlijk niet naar de exacte redenen waarom onze klanten in België meer ruimte nodig hebben.'

Dat er momenteel in Nederland amper nog datacentra mogen worden bijgebouwd heeft er dan weer niet mee te maken. 'Dat is het niet. Klanten die vandaag meer capaciteit nodig hebben, zijn daar twee jaar geleden al mee begonnen.' Maar de kritiek dat datacenters zelf grote energieverbruikers zijn (en in Nederland vaak de groene stroom opkopen), nuanceert hij wel.

'Datacenters blijven wel essentieel voor onze economie. Niemand wil op zo'n schaal eigen apparatuur hebben staan dus is het gewoon beter als je dat clustert. Mocht iedereen dat in zijn eigen kleiner datacenter doen dan zou het niet zo efficiënt kunnen. Tegelijk is wat je nodig hebt ook een weerspiegeling van de economie.'

BRU 4 zal in fases openen. Op 1 april 2023 wil Interxion anderhalve verdieping klaar hebben om meteen in gebruik te nemen. Vanaf dan is er ook weer plaats voor nieuwe klanten. Zes maanden later volgt er een nieuwe oplevering en drie tot zes maanden daarna, in 2024, moet alles klaar zijn. 'De grootste remmer is corona. Dat zorgt er voor dat de levertijden onder druk komen te staan waardoor er vertraging kan ontstaan.'

