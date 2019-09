Het digital agency Intracto neemt Frontmen over dat gespecialiseerd is in frontend-technologie. Intracto verdubbelt daarmee in omvang in Nederland.

Frontmen is al de vijfde overname van Intracto dit jaar, de derde in Nederland. "We groeien organisch al met meer dan 25 procent, maar blijven ook verder meespelen in de consolidatiebeweging", zegt Pieter Janssens, CEO van Intracto Group. Met de overname verdubbelt het digital agency in één klap het aantal teamleden in Nederland naar 240. In totaal telt Intracto nu een 600-tal medewerkers. De Nederlandse markt wordt dus wel heel erg belangrijk voor het Belgische bedrijf. "Ik sluit niet uit dat we tegen het einde van het jaar zelfs het meeste omzet uit Nederland halen", aldus Janssens.

75 miljoen euro omzet

Hoeveel Intracto betaalt voor Frontmen is niet bekend. Wel dat Frontmen geen kleine speler is: het bedrijf geldt in Nederland als dé referentie in frontend-technologie - met klanten als Jumbo, Air France KLM, Rabobank, bol.com en Eneco - en draait zo'n 15 miljoen euro omzet met gezonde marges. "Dat brengt ons nu op een geconsolideerde groepsomzet van 75 miljoen euro", zegt Pieter Janssens. Voor hem sluit de overname naadloos aan op de backend-expertise rond onder meer Drupal die Intracto al in huis heeft. "Hun javascript-expertise op het vlak van React, Vue, Angular en Node, vormt de perfecte aanvulling op de specialismen van onze technische teams en de toenemende vraag naar digitale oplossingen vanuit onze klanten. Dat Frontmen ook actief is in onder meer Amsterdam en Eindhoven is ook mooi meegenomen. "Tot nu toe waren we vooral in Zuid-Nederland actief", aldus nog de CEO.

Het management van Frontmen inclusief oprichter en directeur Remco Van Blitterswijk blijft overigens aan boord en stapt ook in het kapitaal van Intracto. Intracto werd opgericht in 2005 en heeft onder meer Knauf Insulation, Akzo Nobel, Canon, Alphabet, Michelin, Brussels Airport, Manna, Quick-Step, Torfs, Media Markt, Kom Op Tegen Kanker en Volvo als klant.