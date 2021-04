Intracto Group neemt voortaan Orangedotcom onder haar vleugels en doet zo een tweede overname in Amsterdam.

Orangedotcom, voor alle duidelijkheid niet gelinkt aan de telecomoperator, telt dertig mensen en legt zich toe op SEA, SEO, social advertising, CRO, analytics en marketplaces. Het bedrijf werkt onder meer voor Samsung, Red Bull en Tony's Chocolonely.

'We zien al geruime tijd een consolidatieslag in ons vakgebied, waar ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Met deze stap kunnen we klanten beter bedienen en groei versnellen, zowel in de breedte als in de diepte', zegt Michael Hardeman die het bedrijf tien jaar geleden samen met Arnoud Duiker oprichtte.

Het gaat om de tweede overname voor de digital services groep in Amsterdam. Eind vorig jaar nam het al Booming over.

