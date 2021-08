Intracto Group neemt het in Stockholm gevestigde digital agency Awave over. Eerder lijfde het in Zweden ook al Stendahls in.

Awave staat in Zweden vooral bekend om haar expertise op het gebied van web-development, UX, UI en digitale marketing. Het bedrijf heeft een team van 55 strategische en technologische experts in onder andere Drupal, Umbraco, Episerver en WordPress.

Eerder dit jaar nam Intracto Group ook al het Zweedse Stendahls over waarmee het bedrijf van CEO Pieter Janssens voet aan wal zette in Noord-Europa. Met ondertussen 180 Zweedse teamleden - verspreid over Göteborg en Stockholm - worden de groeiambities in Scandinavië onderstreept, zo luidt het bij Intracto Group.

De in 2005 opgerichte Belgische digitaledienstenleverancier - die is gespecialiseerd in strategie, marketing, creatie, content en technologie - deed de afgelopen jaren de ene na de andere overname in de Benelux. Verder uitgroeien tot een van de grootste Europese fullservicebureaus is de ambitie.

