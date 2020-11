Intracto Group doet een nieuwe overname. Met iValue neemt het een specialist in performance marketing in huis.

iValue telt 25 mensen en wordt geleid door Wim Berghmans en Jacob Eeckhout, die het bedrijf oprichtte. Allen komen ze mee aan boord van het Herentalse digital services bedrijf.

De specialisatie van iValue ligt bij performance marketing. Het bedrijf heeft onder meer telecomprovider Destiny, Acerta, OZ en Alken Maes als klanten.

"Door nu te kiezen voor Intracto Group nemen we meteen een gigantische groeisprong,' zegt Jacob Eeckhout van iValue. 'Voor onze klanten, maar zeker ook voor onze teamleden. Enerzijds kunnen we onze expertise nu op nog grotere schaal inzetten en anderzijds kunnen we onze klanten een nog brede scala aan mogelijkheden en diepgaande expertise aanbieden.'

Intracto, dat wordt geleid door CEO Pieter Janssens, zet al enkele jaren stevig in op overnames. Afgelopen zomer nam het nog Bake & Company over, toen de 24e overname van het bedrijf. In september volgde de overname van het Nederlandse Burst en eind vorige maand volgde het eveneens Nederlandse performance agency Booming.

