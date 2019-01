Intracto neemt Luon en Raak over

Het digitaal marketingbureau uit Herentals neemt het Mechelse Luon en diens dochter Raak over. Bij beide overgenomen bedrijven werken zo'n vijftig mensen. Daarmee komt het totale personeelsbestand van Intracto op ongeveer 250 mensen.

Het management van Luon en Raak, bestaande uit Bas Jespers, Onno Hesselink en Serge Van de Zande (zie foto), blijft aan boord. Zij herinvesteren op hun beurt in Intracto waardoor ze voor een stuk mede-eigenaar worden. Ook hun kantoren blijven en worden, na Herentals, Antwerpen en het Nederlandse 's-Hertogenbosch een vierde vestiging voor Intracto.

Luon focust op digital, direct en social marketing. Raak legt zich toe op het combineren van data en content in marketing automation, inbound marketing en e-mailmarketing. Door de overname krijgt Intracto er ook klanten als Unilever, Stichting tegen Kanker, Carglass en Alken Maes bij.

Voor Intracto, dat wordt geleid door Pieter Janssens, is het de derde overname op een half jaar tijd. In september kondigde het nog de overname van sectorgenoot Snackbytes aan. Eind december nam het BLUE Web Solutions in Nederland over. Rond dezelfde periode maakte het bedrijf bekend dat het extra groeikapitaal van Waterland kreeg.