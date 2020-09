is redacteur bij Data News

Intracto zet haar overnamepad verder en neemt het Nederlandse Burst over. Daarmee groeit het bedrijf tot negenhonderd werknemers.

Burst focust zich op digital services op de Nederlandse markt. Het bedrijf telt vijftig mensen en werkt onder meer voor Davidoff, Natuurmonumenten, Chupa Chups, Menthos en Unilever Food Solutions. Het bedrijf wordt geleid door oprichter Hans Maltha.

Met de overname groeit Intracto Group naar meer dan negenhonderd mensen. "Als je kijkt naar het talent, de expertise en de cases, dan vormt Burst een uitstekende basis voor onze toekomstige campus Rotterdam," zegt Pieter Janssens, CEO van de Intracto Group.

"Onze filosofie blijft om dichtbij talent en klanten te zijn. Met Burst kunnen we groeien in een voor ons nieuwe en belangrijke regio. Zeker op het vlak van data en technologieën zoals Drupal, Magento, Salesforce en Shopify heeft Burst een sterk team in huis."

Ook het management verhuist mee naar Intracto. Zo blijft Maltha leiding geven aan zijn bedrijf en bouwt hij mee aan de Rotterdamse aanwezigheid van Intracto.

