Investeerders in de zogeheten Bored Ape-NFT's hebben de oprichters en beroemdheden als Madonna, Paris Hilton en Justin Bieber aangeklaagd omdat het niet duidelijk zou zijn dat het om reclame ging.

Die sterren maakten reclame voor de online afbeeldingen van apen die net als kunst uniek zouden zijn en steeds meer waard zouden worden. Na een periode van intense interesse zakten de prijzen echter snel weer. De investeerders menen dat ze opgelicht zijn, omdat niet duidelijk was dat de bekendheden die de NFT's aanprezen daarvoor betaald werden.

De apenafbeeldingen, voluit bekend als Bored Ape Yacht Club, waren een tijdlang zeer populair en een van de bekendste NFT's. Dat zijn digitale objecten zoals een afbeelding van een kunstwerk, maar dan wel met een echtheidscertificaat erbij. Dergelijke digitale bezittingen zijn de afgelopen jaren enorm populair geworden en kunnen flinke bedragen opleveren. Veel bekende mensen claimden dat ze zo'n afbeelding van een verveelde aap bezaten. Muzieklabel Universal Music Group richtte zelfs een band op die bestond uit karakters van het NFT-merk.

Behalve Madonna, Pars Hilton en Justin Bieber werden ook sportsterren als basketballer Stephen Curry en Serena Williams, televisiepresentator Jimmy Fallon en acteurs Kevin Hart en Gwyneth Paltrow aangeklaagd. De zaak tegen de Bored Ape-sterren is niet de eerste tegen bekendheden die zich leenden als gezicht voor NFT's of cryptovaluta. Zo werd Curry ook al aangeklaagd door mensen die geld kwijt waren geraakt toen cryptobeurs FTX failliet ging.

Realityster Kim Kardashian en bokser Floyd Mayweather werden aangeklaagd omdat ze reclame hadden gemaakt voor de cryptomunt EthereumMax. Die zaak werd echter afgewezen door een rechter. Kardashian schikte een zaak met beurswaakhond SEC wel voor een kleine 1,3 miljoen dollar.

Het bedrijf achter de afbeeldingen, Yuga Labs, ligt ook al even onder vuur bij financiële regulatoren. In oktober begon de Amerikaanse beurwaakhond SEC een onderzoek om na te gaan of de NFT's van het bedrijf ongeregistreerde beleggingen zijn.

