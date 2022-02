Investeringsmaatschappijen Elliott Investment Management en Vista Equity Partners hebben een akkoord bereikt om softwarebedrijf Citrix Systems over te nemen voor 13 miljard dollar (11,6 miljard euro). Het bedrijf zou daardoor van de beurs verdwijnen.

De investeerders betalen 104 dollar per aandeel in cash, zo melden ze in een statement. De overnameplannen waren al uitgelekt, Data News wijdde er gisteren al een artikel aan. Het bod geeft aandeelhouders een bonus van dertig procent op de slotkoers van 7 december, toen er nog niet over een deal werd gespeculeerd.

Boost door corona

Citrix, dat zijn hoofdzetel in de Amerikaanse staat Florida heeft, maakt software om werknemers van thuis uit te laten inloggen op bedrijfstoepassingen. De toepassing werd door thuiswerkers in de coronapandemie meer gebruikt. Veel bedrijven willen thuiswerk structureel maken.

Vista en Elliott willen Citrix samenvoegen met Tibco Software, waardoor een van de grootste softwarebedrijven ter wereld zou ontstaan, met 400.000 klanten. De overnemers hopen de transactie rond te krijgen tegen half dit jaar.

