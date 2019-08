Universiteit Gent en biotechbedrijf MyCartis hebben een spin-off opgericht: Antelope Dx. Het nieuwe bedrijf krijgt meteen 5,1 miljoen euro aan startkapitaal mee. Daarmee wil het onder meer een goedkope soa-test op de markt brengen.

Voor de meeste medische testen moet nu een staaltje opgestuurd worden naar een klinisch labo. In de toekomst zal 'lab-on-chip'-technologie de testapparaten kleiner maken zodat mensen hun staaltjes, zonder al te veel voorbereiding, zelf thuis kunnen testen. Een nieuw Gents bedrijf heeft de ambitie om als eerste dergelijke thuistesten op de markt te brengen.

Aan de fotonica-groep van de Universiteit van Gent werd tien jaar onderzoek gevoerd naar een silicium-chip die verschillende biomarkers kan herkennen. Die optische chip vormt nu het hart van de 'Antelope'-technologie, die sinds midden vorig jaar verder wordt ontwikkeld door biotechbedrijf MyCartis. Nu wordt dit bedrijfsonderdeel afgesplitst, om verder te gaan als spin-off van UGent en MyCartis, onder de naam Antelope Dx.

"Het huidige aanbod van betrouwbare thuistesten is nog zeer beperkt. In essentie gaat het om zwangerschapstesten en glucosemeters, die trouwens commercieel heel succesvolle producten zijn. We willen dit uitbreiden met een reeks thuistesten die relevante parameters in kaart brengen en zo de patiënt en desgevallend de dokter toelaten om snel therapie te starten of bij te sturen", zegt Hilde Windels, die het nieuwe biotechbedrijf gaat leiden.

Eerst wil Antelope Dx een soa-test op de markt brengen. Een toestelletje dat chlamydia en gonorroe kan opsporen in urine is nu in ontwikkeling. Een tweede test moet nagaan of een infectie veroorzaakt werd door een virus of door een bacterie. Dat moet huisartsen helpen om minder antibiotica voor te schrijven.

De start-up zegt "de performantie van een klinisch labo" te willen combineren "met het gebruiksgemak van een zwangerschapstest en aan een prijs die betaalbaar is voor consumenten". Of ze die ambitie kan waarmaken, moet nog blijken, maar een consortium van investeerders gelooft er alvast in. Dat blijkt uit de 5,1 miljoen euro die het bedrijf krijgt om op te starten. Onder de investeerders zitten Rudi Mariën, die eerder aan de wieg stond van Innogenetics, en Jos Sluys van investeringsfonds Saffelberg.

"Er zijn een groot aantal gebieden waar deze technologie disruptief kan zijn", zegt Jan-Willlem Hoste, stichter en operationeel directeur van Antelope Dx. "In het algemeen zullen testen waar een korte doorlooptijd van belang is interessante toepassingen vormen. Het thuis opvolgen van chronische ziektes is hier zeker één van. Ook voor artsenpraktijken en gezondheidscentra zijn dergelijke toepassingen interessant."