De Belgische start-up die zich toelegt op eventmarketingsoftware haalt een half miljoen euro op, hoofdzakelijk bij de bestaande oprichters en aandeelhouders.

InviteDesk bestaat sinds april 2018 en legt zich toe op software om marketeers en verkopers te laten samenwerken voor evenementen. Met de kapitaalsverhoging wil het bedrijf klaar staan voor het moment dat events weer kunnen doorgaan.

Het merendeel van de investering komt van de drie medeoprichters Jan Heiremans, Mark Van der kinderen (beiden ex-Stepstone) en Matthias Goossens (Adecco Group). Ook bestaande aandeelhouders zoals Jo Goossens, Wouter Vandeberg (SDM-Valorum) en Philip Maeyaert (ex-Deloitte) stappen mee in de kapitaalsverhoging.

Vandaag telt het jonge bedrijf zeven mensen. Tegen 2024 wil het op 15 medewerkers zitten, met een recurrente omzet van 2 miljoen euro tegen eind 2023. Onder meer DHL, ABN Amro, Hansgrohe, Van Marcke en Randstad zijn klant.

De extra investering gaat voor de helft naar de uitbouw van software voor digitale en live evenementen. De andere helft is voor inbound marketing en verkoop. Het bedrijf wil zowel in België als internationaal groeien.

"Nu zijn we vooral actief in België, maar we willen in de buurlanden klanten voor onze software winnen. De software bestaat al in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. We kijken ook naar andere landen omdat we vrij eenvoudig talen kunnen toevoegen in onze software." zegt Matthias Goossens.

InviteDesk bestaat sinds april 2018 en legt zich toe op software om marketeers en verkopers te laten samenwerken voor evenementen. Met de kapitaalsverhoging wil het bedrijf klaar staan voor het moment dat events weer kunnen doorgaan.Het merendeel van de investering komt van de drie medeoprichters Jan Heiremans, Mark Van der kinderen (beiden ex-Stepstone) en Matthias Goossens (Adecco Group). Ook bestaande aandeelhouders zoals Jo Goossens, Wouter Vandeberg (SDM-Valorum) en Philip Maeyaert (ex-Deloitte) stappen mee in de kapitaalsverhoging.Vandaag telt het jonge bedrijf zeven mensen. Tegen 2024 wil het op 15 medewerkers zitten, met een recurrente omzet van 2 miljoen euro tegen eind 2023. Onder meer DHL, ABN Amro, Hansgrohe, Van Marcke en Randstad zijn klant.De extra investering gaat voor de helft naar de uitbouw van software voor digitale en live evenementen. De andere helft is voor inbound marketing en verkoop. Het bedrijf wil zowel in België als internationaal groeien."Nu zijn we vooral actief in België, maar we willen in de buurlanden klanten voor onze software winnen. De software bestaat al in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. We kijken ook naar andere landen omdat we vrij eenvoudig talen kunnen toevoegen in onze software." zegt Matthias Goossens.