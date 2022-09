iO, vroeger bekend als Intracto, doet haar tweede Scandinavische overname deze maand. Na het Deense Peytz & Co wordt ook het Zweedse Triggerfish onderdeel van de groep uit Herentals.

Triggerfish bestaat sinds 1999 en legt zich onder meer toe op Wordpress. Het bedrijf telt vandaag 44 mensen en heeft onder meer natuurorganisatie WWF als klant.

Voor iO is de overname, waarvan geen financiële details bekend zijn, een verdere uitbreiding in Scandinavië. Naast Triggerfish en Peytz & Co nam het eerder ook Stendahls en Awave over.

'Afgelopen voorjaar hebben we heel wat boeiende meetings gehad in het Noorden, en daar plukken we nu de vruchten van. De acquisities van Peytz & Co en Triggerfish zijn nog maar het begin', aldus Pieter Janssens, CEO bij iO.

