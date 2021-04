Is je iPhone minstens van het type 6s of SE, dan kan je je toestel sinds vandaag updaten naar iOS 14.5. We zetten de hoogtepunten van Apples nieuwste mobiele besturingssysteem alvast even voor je op een rij.

Op de hele grote update iOS 15 is het nog geduld oefenen tot september of oktober, maar tussenstap iOS 14.5 biedt ook al flink wat nieuwigheden. Gelijktijdig met iOS 14.5 verscheen deze week ook iPadOS 14.5, voor de tablets van Apple, met grotendeels vergelijkbare features. We focussen in dit artikel echter vooral op de verbeteringen voor de iPhone.

Mondmaskervriendelijk

Gezichtsherkenning was tot voor kort een van de handigste snufjes op een moderne smartphone. Maar toen kwamen de mondmaskers. Apple lost het probleem in iOS 14.5 op met de mogelijkheid om de iPhone te ontgrendelen via je Apple Watch. Uit oogpunt van veiligheid lukt dat alleen als je het uurwerk daadwerkelijk om de pols draagt, en voor de eerste 'unlock' van de dag moet je alsnog even je pincode invoeren. Voor wie zich afvraagt waarom je niet gewoon een vingerafdruk zou gebruiken om de iPhone te ontgrendelen. Simpel, de nieuwste modellen hebben geen vingerafdruksensor meer aan boord, maar gebruiken enkel nog Face ID of een goeie oude pincode.

Ondersteuning voor AirTags

Apple onthulde vorige week dan eindelijk zijn langverwachte AirTags: kleine handige trackers waarmee je allerlei spullen kan terugvinden, zoals een sleutelbos of een handtas. De iPhone wijst je met grote precisie de weg naar je verloren spullen, mits je het toestel eerst even bijwerkt naar iOS 14.5. Intussen zijn ook de prijzen van de AirTags bekendgemaakt: de gadgets kosten 35 euro per stuk, of 119 euro als je er vier tegelijk aanschaft.

De nieuwe AirTag van Apple. © Apple

Trackingverzoeken blokkeren

Anti-reclametracking stond eigenlijk al gepland voor iOS 14, maar Apple besloot de privacywijziging toen nog even uit te stellen om ontwikkelaars meer tijd te geven om aan de verplichtingen te voldoen. In iOS 14.5 is de feature wél geactiveerd. Het komt erop neer dat apps met advertenties toestemming moeten vragen om gegevens van gebruikers vast te mogen leggen. De functie is een doorn in het oog van bedrijven als Facebook, omdat ze fors in de advertentie-inkomsten snijdt. Gebruikers krijgen bij het uitschakelen van de tracking overigens wel nog reclame te zien, alleen zullen die minder afgestemd zijn op hun persoonlijke interesses.

Verbeterde navigatie

In Apple Kaarten kunnen gebruikers voortaan ongelukken, snelheidscontroles en andere incidenten rapporteren, net zoals dat in Waze bijvoorbeeld al langer mogelijk is. De nieuwe functie is zowel beschikbaar op de iPhone zelf als via CarPlay, Apples infotainmentsysteem en de tegenhanger van Googles Android Auto.

Voor fietsers en voetgangers is er dan weer een handig snufje om hun verwachte aankomsttijd via een berichtje door te sturen, al dan niet spraakgestuurd via Siri.

Nieuwe emoji

Geen grote iOS-update zonder de nodige nieuwe emoji. We onthouden vooral het vurige en het helende hartje, genderopties voor personen met een baard, gemengde huidskleuren bij de stelletjes, en de nieuwe injectienaald zónder bloed, zodat de naald ook geschikt is voor chats over vaccinaties.

Andere, kleinere verbeteringen zijn: ondersteuning voor 5G in dual sim-modus op de iPhone 12-modellen, een efficiënter datagebruik bij 5G-verbindingen waardoor de batterij minder wordt belast, nieuwe Engelstalige Siri-stemmen, en ondersteuning van de gamecontrollers van de PlayStation 5 en Xbox Series X (ook te verbinden met een Apple TV trouwens).

Naar verwachting wordt iOS 14.5 de laatste versie die nog ondersteund zal worden door de iPhone 6s, 6s Plus en de originele iPhone SE uit 2016. Voor de volgende updates zal waarschijnlijk minstens een iPhone 7 vereist zijn.

