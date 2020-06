Wie een iPhone of iPod touch bezit waarop vandaag besturingssysteem iOS 13 draait, zal later dit jaar ook kunnen updaten naar iOS 14. Dat claimt althans de Israëlische technologiesite The Verifier.

De gegevens met betrekking tot de compatibiliteit van Apples volgende mobiele besturingssysteem zouden afkomstig zijn van een uitgelekte vroege versie van iOS 14. Het zou betekenen dat alle iPhones vanaf de 6s (inclusief de originele iPhone SE) evenals elke iPod touch vanaf de zevende generatie in aanmerking komen voor de update. Voor de iPhone 6s, 6S Plus en de iPhone SE uit 2016 is het volgens The Verifier wel de laatste belangrijke iOS-update die de toestellen zullen ontvangen.

Onthulling tijdens WWDC

Wanneer iOS 14 precies verschijnt is nog niet bekend. Verwacht wordt wel dat Apple het besturingssysteem nog deze maand zal onthullen, tijdens zijn Worldwide Developers Conference op 22 juni. Dat evenement gaat dit jaar uitzonderlijk digitaal door, in verband met de coronamaatregelen.

Sinds exact één jaar draaien de iPads van Apple niet meer op iOS, maar op het nieuwe iPadOS dat meer op tablets is afgestemd. Mocht iPadOS 14 ook draaien op alle apparaten die nu iPadOS 13 ondersteunen, dan werkt het volgende besturingssysteem op elk model vanaf de iPad Air 2 uit 2014. Zekerheid hierover krijgen we echter pas later deze maand, tijdens het WWDC.

