Apple gaat op zijn Worldwide Developers Conference in juni hoogstwaarschijnlijk een voorsmaakje geven van iOS 14 en iPadOS 14. Volgens de geruchtenmolen zal het mobiele besturingssysteem geschikt zijn voor alle iPhones die vandaag iOS 13 aankunnen.

Wanneer Apple een nieuw (mobiel) besturingssysteem uitbrengt, dan vallen er doorgaans altijd wel enkele oudere toestellen buiten de boot. Voor iOS 14 zal dat niet het geval zijn, claimt de Franse website iPhoneSoft.fr. Dat besturingssysteem zal met andere woorden ook nog altijd de iPhone SE, iPhone 6s en 6s Plus ondersteunen. Dat eerste toestel dateert intussen al van 2016.

Heel zeker van zijn zaak lijkt de Franse website evenwel niet, want ze sluit niet uit dat Apple de ondersteuning van de voornoemde toestellen - voor de release van iOS 14, waarschijnlijk eind september - alsnog zal laten vallen. Dit hangt mogelijk samen met een ander gerucht, te weten de komst van een meer betaalbare iPhone SE 2. Insiders sluiten niet uit dat dit toestel al in maart het levenslicht zou zien.

Voor iPadOS 14 voorspelt de Franse techsite een ander scenario: de iPad mini 4 en iPad Air 2 zouden niet meer in staat zijn om dat mobiele besturingssysteem te draaien. iPhoneSoft.fr waagt zich wel vaker aan voorspellingen met betrekking tot iOS en iPadOS. Dikwijls heeft de site het bij het rechte eind, maar de claim dat iOS 13 niet meer op de iPhone SE zou draaien, bleek achteraf niet te kloppen.

