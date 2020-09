Apple heeft deze week iOS 14 en iPadOS 14 uitgerold. Een belangrijke nieuwigheid van de besturingssystemen voor iPhone en iPad is dat de gebruiker zelf kan kiezen welke browser en mailclient als standaardapp moet fungeren.

In het verleden kon op een iPhone of iPad uiteraard ook al gewerkt worden met andere surf- en mailtoepassingen. Denk maar aan Firefox, Chrome en Outlook. Maar wanneer de gebruiker buiten die apps op een weblink klikte of een nieuwe mail wilde opstellen, opende het besturingssysteem standaard Apples eigen browser Safari of e-mailprogramma Mail. Daar kan vanaf iOS 14 en iPadOS 14 een mouw aan worden gepast.

Voorwaarde is wel dat ontwikkelaars van apps een update uitbrengen van hun toepassingen, zodat ze ook effectief gebruik kunnen maken van de mogelijkheid. De eerste updates zijn intussen een feit. Zo verschenen er de afgelopen dagen aangepaste versies van Microsoft Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome en van DuckDuck Go, een alternatieve webbrowser met een 'privacyvriendelijke' zoekmachine.

Heb je iOS 14 of iPadOS 14 intussen geïnstalleerd? Dan kan je je favoriete standaardapp als volgt aanduiden: open de Instellingen, selecteer in de lijst met apps de gewenste toepassing, en klik op Standaard Browser-app dan wel Standaard Mail-app.

