De digitale transformatie maakt dat er de komende jaren een aantal nieuwe functies opduiken. De voornaamste daarvan focussen op security en IoT.

Een rondvraag bij tweehonderd Belgische IT-managers door rekruteerder Robert Half naar nieuwe of opkomende functies in hun sector geeft een inkijk in welke profielen binnenkort prominenter op de werkvloer zullen zijn. Vijf van hen spannen de kroon.

Bovenaan staat de Chief IoT Officer, die de ontwikkeling en implementatie van internet of things-toepasingen ondersteunt. De Chief Data Officer of Data Protection Officer komt op de tweede plaats. Die functie is vooral door de komst van de GDPR in opmars, nu grote bedrijven verplicht een dataverantwoordelijke moeten hebben.

Op de derde plaats staat de IT-securityspecialist of beveiligingsstrateeg. Die focust zich op de implementatie van beveiligingsmaatregelen binnen de organisatie. Op vijf staat de robotsoftware-ingenieur. Die legt zich toe op de ontwikkeling van software voor automatisering van robots. De functie leunt nog vrij dicht aan bij die van een gewone ontwikkelaar met het bouwen, testen en verbeteren van software.

Tot slot is er nog de Incident Detection Innovator, volgens Robert Half een zeer technische analist die mogelijke inbreuken en andere veiligheidsincidenten detecteert, analyseert en inperkt.