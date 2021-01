Ubiquiti, een fabrikant van netwerktoestellen waaronder routers en beveiligingscamera's, is mogelijk gehackt. Het bedrijf heeft daarover een mail gestuurd naar gebruikers.

In de mail legt Ubiquiti uit dat iemand zonder toestemming toegang kon krijgen tot de IT-systemen via een incident bij een cloudprovider. Het bedrijf zegt er meteen bij dat het geen bewijzen heeft dat die derde partij ook de Ubiquiti-gebruikersaccounts kon inkijken. Wel is het mogelijk dat databases met persoonlijke gegevens van gebruikers aangesproken werden.

Ubiquiti raadt zijn klanten aan om hun wachtwoord te veranderen en tweestapsverificatie aan te zetten. Het bedrijf geeft geen verdere informatie over het beveiligingsincident.

IoT-leverancier Ubiquiti verdeelt allerlei genetwerkte toestellen, waaronder routers, beveiligingscamera's, videorecorders en toegangssystemen. Het heeft wereldwijd meer dan tachtig miljoen toestellen verkocht en heeft ook klanten in ons land.

