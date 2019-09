Apple stelde dinsdagavond de nieuwe iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max voor. Maar er is ook een nieuwe iPad, Apple Watch en meer details over haar game- en videostreamingdienst.

De nieuwe hardware bracht weinig verrassingen. Het voornaamste nieuws komt dit jaar niet van de toestellen, maar wel van Apple TV+, de streamingdienst die vanaf 1 november start. Maar de lancering van een nieuwe iPhone blijft voor velen een hoogtepunt en een moment om al dan niet een nieuw toestel te overwegen.

Goedkope iPad & verbeterde Apple Watch

Voor haar 7e generatie krijgt de iPad-reeks er een 10,2 inch model bij met retina-scherm dat ook aansluitbaar is op een toetsenbord. Die iPad is al vanaf 389 euro (32GB) verkrijgbaar, zonder toetsenbord. Al is er ook een versie met 128 gigabyte aan 489 euro. Voor de versie met simkaartslot betaalt u nog iets extra.

De nieuwe iPad komt optioneel met een toetsenbord. © Apple

Dat is, voor een nieuwe iPad, een vrij matige prijs. Op haar website promoot Apple het toestel duidelijk als laptopvervanger. Vermoedelijk wil het met haar tablet zo de markt van goedkope studentenlaptops beconcurreren.

De Apple Watch Series 5 heeft als voornaamste nieuwigheid dat het scherm voortaan aan blijft tot je het zelf uitzet. Wel zal het scherm dimmen als je je arm laat zakken. Ook het scherm zal in die modus pas om de seconde vernieuwen.

Apple Watch Series 5 © Apple

Verder zijn er een aantal nieuwe functies zoals een ingebouwd kompas, hoogtemeter en de mogelijkheid om vanaf het toestel de nooddiensten te bellen in 150 landen. De batterij gaat volgens Apple 18 uur mee. Van de Apple Watch Series 5 is nog geen Belgische prijs bekend. In de VS zal die 399 of 499 (met simkaartslot) kosten.

iPhone 11: 2 of 3 lenzen

Vanaf 20 september komt Apple met drie nieuwe iPhones. De 'gewone' iPhone 11, de iets uitgebreidere iPhone 11 Pro en de iets uitgebreidere en grotere iPhone 11 Max.

Aan het design is aan de voorkant van het toestel niets gewijzigd. De iPhone 11 heeft een 6,1 inch LCD-scherm met dezelfde langwerpige inkeping bovenaan voor de microfoon en frontcamera.

Apple iPhone 11 © Apple

De grote vernieuwing zit achteraan waar Apple voor het eerst twee camera's plaatst. Twee 12 megapixel camera's, een lens van 26 mm (f/1.8) en een van 13 mm (f/2.4). Ook heeft de iPhone 11 voortaan een nachtmodus om te fotograferen bij weinig licht.

Echt revolutionair kan je die nieuwigheid niet noemen. Zowat elke smartphone boven de 500 euro (en zelfs daaronder) heeft vandaag 2 of 3 cameralenzen om onder meer een beter diepte-effect te maken.

Verder is de iPhone waterdicht tot op twee meter gedurende 30 minuten (IP68) en is het toestel uitgerust met Apple's eigen A13 chipset. Dat is volgens Apple de snelste mobiele CPU en GPU van het moment. Al moeten we nuanceren dat die claim vrij snel kan verwateren zodra andere spelers hun vlaggenschip lanceren.

Wel vrij uniek is de 12 megapixel frontcamera die voortaan ook in 4K aan 60FPS kan filmen. Dat is iets wat we doorgaans niet terugvinden op androidtelefoons.

De iPhone 11 komt in het zwart, groen, geel, paars, rood of wit voor 809 euro (64 gigabyte). De editie met 128 gigabyte kost 859 euro. Voor de uitvoering met 256 gigabyte betaal je 979 euro.

iPhone Pro (Max)

Voor de beter bemiddelde consument heeft Apple ook de Pro en Pro Max iPhones. Hier krijgt u nog een derde camera achteraan van 12 megapixel (52 mm f/2.0) die u een breedhoeklens geeft.

Apple iPhone 11 Pro © Apple

De iPhone 11 Pro is iets kleiner (5,8 inch) en de Pro Max is iets groter (6,5 inch). Buiten de camera zijn de verschillen met de gewone iPhone 11 echter minimaal. Het scherm van de Pro is een Super Retina XDR OLED scherm, tegenover een LCD-scherm bij de gewone iPhone 11. Ook is de Pro-versie iets waterdichter: u kan hem tot 4 meter diep onder water nemen in plaats van twee meter. Wel krijgt de Pro-iPhone naast 64 en 256 gigabyte ook een editie van 512 gigabyte.

Apple zegt dat de batterijduur van de iPhone is verbeterd. De iPhone 11 gaat één uur langer mee. De iPhone 11 Pro en Pro Max doen het vier en vijf uur beter. Maar Apple geeft niet mee hoe groot de nieuwe batterij dan wel is.

Wat mag dat kosten? Voor de iPhone 11 Pro betaal je 1.159 euro (64GB), voor het duurste model met 512GB is dat 1.559 euro. De iPhone Pro Max begint bij 1.259 euro (64GB). Hier betaal je 1.559 euro voor de duurste uitvoering met 512 gigabyte opslag. Daarbij kan u kiezen uit groen, grijs, zilver en goudkleur.

Gamingdienst

In de marge vertelde Apple ook dat het haar gamingdienst Apple arcade op 18 september lanceert in 150 landen voor 4,99 dollar per maand.

Veel details over de games zijn er nog niet bekend, maar het lijkt er op dat Apple eerder mikt op kleinere games voor op de iPhone, iPad, Mac of Apple TV. Het gaat dus niet om een game streamingdienst zoals Google Stadia.