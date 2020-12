De iPhone 12 zou erg veel stroom verliezen in stand-by - 20 tot 30 procent in één nacht. Normaal gesproken verliest een iPhone 's nachts zo'n 5 procent acculading.

Dat meldt Tweakers op basis van verschillende reacties op berichten op het Apple-forum, internetforum Reddit en het eigen forum van de nieuwssite. Over alle varianten van de iPhone 12 worden problemen gemeld. Overigens worden niet alleen problemen gemeld in stand-bystand, volgens sommige gebruikers gaat de accu ook snel leeg wanneer het apparaat gebruikt wordt. Vooral gebruikers die de iPhone 's nachts niet opladen zouden last hebben van het probleem.

Mogelijke oorzaken van het probleem zouden de dualsim of 5G zijn. Bij dualsim beschikt een smartphone over twee simkaarten (fysiek of virtueel), en moet de telefoon dus met twee netwerken verbinding onderhouden. Toch is de iPhone 12 lang niet de eerste iPhone met die mogelijkheid. En hoewel 5G wel nieuw is, beschikken niet alle gebruikers met batterijproblemen bij de iPhone 12 over een 5G-verbinding.

Sommige gebruikers claimen het probleem te hebben opgelost door het toestel 's nachts in de vliegtuigmodus te zetten en die automatisch uit te laten schakelen als de wekker gaat. Dat zou duiden op een probleem bij de draadloze verbindingen. Apple heeft nog niet gereageerd.

