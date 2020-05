Verschillende iPhones en iPads krijgen een pak updates van apps opnieuw aangeboden. Mogelijk gaat het om een bug die wordt hersteld.

Wie een iOS toestel heeft, krijgt momenteel mogelijk de melding dat verschillende apps een update nodig hebben, ook al kregen ze recent nog een update. Volgens The Verge varieert het aantal per gebruiker, maar gaat het om updates die tot een maand geleden al eens werden uitgebracht.

Het vreemde fenomeen lijkt onschuldig en is voor zover bekend niets om je als gebruiker zorgen over te maken. Al communiceert Apple zelf niet over de opnieuw uitgerolde updates.

MacRumors vermoedt dat het onderdeel is van een bug in iOS 13.5. Daarbij kregen gebruikers de melding dat sommige apps niet langer toegankelijk waren. Mogelijk is het herinstalleren van een reeks apps een poging van Apple om het probleem te verhelpen.

