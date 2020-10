Apple boekt iets meer omzet, maar wel een miljard dollar minder winst het afgelopen kwartaal. De verkoop van Macs piekt, maar de iPhone blijft de voornaamste cash generator voor het bedrijf, ook al is dat minder dan vorig jaar.

Apple boekte in haar derde kwartaal een omzet van 64,7 miljard dollar, 700 miljoen dollar meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De netto winst daalt van 13,7 miljard een jaar geleden tot 12,8 miljard in de drie maanden tot eind september.

Die omzet en winst komen hoofdzakelijk van producten (50,1 miljard dollar) en deels van services (14,5 miljard dollar) waarbij verkoop buiten de VS goed was voor 59 procent van de omzet.

"Ondanks de blijvende impact van Covid-19, zit Apple in haar meest productieve productperiode ooit, en de eerste respons op die nieuwe producten, geleid door onze eerste 5G iPhone, is overweldigend positief,' zegt CEO Tim Cook. Al moeten we daarbij opmerken dat dat los staat van de kwartaalresultaten. Die werden afgesloten op 26 september terwijl de nieuwe iPhone pas sinds 23 oktober te koop is.

Minder iPhones, meer Macs

Per productcategorie valt de dominantie van de iPhone op. De smartphone is goed voor 26,4 miljard dollar van de kwartaalomzet. Macs waren goed voor 9 miljard dollar, de iPad voor 6,8 miljard dollar en wearables, Home en accessoires goed voor 7,9 miljard dollar.

Alle productcategorieën groeien, behalve de iPhone die een stuk minder verkoopt dan vorig jaar, toen Apple nog 33,3 miljard dollar omzet uit de toestellen haalde. Dat valt voor een stukje te verklaren door de iPhone lancering. Vorig jaar was de iPhone al even te koop of te bestellen vooraleer de kwartaalcijfers werden afgesloten. Dit jaar valt de lancering van de iPhone 12 volledig in Apple's vierde kwartaal.

Kijken we naar de omzet per regio dan blijft Amerika (zowel Noord- als Zuid-amerika) goed voor bijna de helft van de omzet (30,6 miljard). In Europa verdiende Apple 16,9 miljard dollar. In China 7,9 miljard. Japan was goed voor 5 miljard en Asia-pacific voor 4,1 miljard.

We vermoeden wel dat Apple hier enige geografische vrijheid in acht neemt en dat 'Europa' op EMEA slaat, inclusief Afrika en het Midden-Oosten. want die regio's worden niet vermeld in het kwartaaloverzicht van het bedrijf.

